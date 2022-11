Il Black Friday Unieuro entra nel vivo con le offerte valide solo nella giornata di oggi 24 novembre e non oltre le 23.59 di domani 25 novembre, ricorrenza vera e proprio del ben noto venerdì nero. La catena di elettronica è impegnata in una costante campagna promozionale da settimane, ma sarà in queste ultime 48 ore che probabilmente metterà il suo carico da novanta per gli sconti. In effetti, come comunicato sui canali ufficiali del brand, viene garantito almeno un ulteriore 25% di sconto sui prodotti con prezzo superiore ai 199 euro, fino ad esaurimento scorte.

Come barcamenarsi tra gli ulteriori ribassi della fase finale del Black Friday Unieuro? Per chi cerca un nuovo smartphone o un televisore, sono state selezionate in questo approfondimento 4 soluzioni davvero imperdibili per il loro nuovo rapporto qualità/prezzo garantito grazie ai ribassi appunto. I marchi interessati sono Samsung, Sony, Xiaomi e LG.

Per quanto riguarda la categoria smartphone, ci sono un paio di occasioni davvero imperdibili. La prima riguarda l’ottima soluzione di gamma media Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Il prezzo attuale del telefono scende addirittura a 269 euro, con più di 100 euro di sconto rispetto al valore iniziale di 379 euro. Una gran bella opportunità è rappresentata dal Samsung Galaxy S22+ da 256 GB invece per il segmento top di gamma. L’attuale ammiraglia Samsung costa ora solo 846 euro, ben meno dei 1129 euro di valore di listino.

Per chi deve acquistare un televisore di ultima generazione a buon prezzo, il Black Friday Unieuro è senz’altro propizio. Il TV LG OLED 4K da 48 pollici della Serie A2 OLED48A26LA comporta la spesa di 749 euro con un ribasso significativo rispetto ai 1299 euro iniziali. C’è infine anche una promozione niente male per la TV Sony KD-43X81K da 43 pollici con risoluzione 4K Ultra HD: questa alternativa è venduta ora a 524 euro anziché a 899 euro. La disponibilità di ogni soluzione fin qui riportata è naturalmente legata all’eventuale presenza di scorte di magazzino.

