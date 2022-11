Intimate è il suo nuovo brano, un singolo in collaborazione con Hauser che anticipa l’album in uscita nel 2023 con il quale Pierpaolo Guerrini festeggia oltre 30 anni di carriera. Ad anticiparlo è Intimate, che vede al pianoforte di Pierpaolo Guerrini, accompagnato dallo straordinario violoncello di Hauser, il

violoncellista croato diventato una star mondiale con il duo 2Cellos e impegnato oggi, nella sua carriera solista.

OM ha incontrato Pierpaolo Guerrini in occasione dell’uscita di Intimate.

Ha appena rilasciato Intimate, Cosa l’ha ispirata nella composizione di questo brano?

In Intimate c’è una dedica a Justyna, la mia compagna, e al suo sogno di bambina di diventare una grande ballerina. Si sono innescate combinazioni profonde, che vanno a toccare sia l’aspetto tecnico del brano che quello sentimentale. Intimate è molto semplice, sia nella struttura che nell’aspetto melodico. Mi piaceva l’idea di trasmettere qualcosa di forte in un brano che ha una struttura semplice, secondo me è proprio questa la forza. Parte in un modo semplice per andarsi ad aprire già dinamicamente subito dopo il primo coro.

In questo brano c’è anche Hauser, com’è nata la collaborazione con lui?

E’ stata una combinazione perché con Hauser c’è amicizia, frequentava il mio studio. Con lui avevo già fatto un recording, Melodramma, circa due anni fa. Gli ho fatto sentire questo brano e gli è piaciuto molto. Lui è bravissimo e suona il violoncello come se fosse un violino, la tonalità inoltre era giusta per il suo strumento quindi è stata una combinazione perfetta che si è concretizzata in Intimate.

Nel video sono stati coinvolti due ballerini della Scala..

Con l’aiuto della mia compagna, che è una grande amante del ballo, e grazie a Gianluca Schiavoni, in modo naturale ci è venuta l’idea che potesse essere interessante far danzare ballerini importanti. Nel video hanno ricreato momenti particolari che impreziosiscono il brano.

Dopo 30 anni di carriera, volgendo lo sguardo al passato, quali sono stati i passi fondamentali per la sua carriera?

In primis, l’amicizia che si è creata nel tempo con Andrea Bocelli partita da una collaborazione in ambito lavorativo. Trascorrevamo molto tempo insieme, soprattutto all’inizio ed è stato importante per creare in seguito qualcosa di bello a livello compositivo. Poi anche la relazione che ho avuto con lo studio di registrazione, nata dalla mia passione per la cura dei suoni e per tutto il mondo del sound, con un’attenzione spiccata al suono analogico, caldo, importante.

Ha in programma un album per il 2023, cosa troveremo all’interno?

All’interno delle composizioni c’è un mondo melodico; le ho sempre portate avanti come se fossero canzoni. Partono dalla voglia di creare qualcosa che sia molto fruibile, anche al primo ascolto. Tutto questo lo metterò anche nel nuovo album. Poi c’è la cura dei particolari e degli arrangiamenti. Ci stiamo lavorando da circa tre anni e ci saranno diverse collaborazioni, vari generi musicali. Il comune denominatore sarà la melodia, ma anche la Grande Orchestra di Praga diretta dal Maestro Steven Mercurio.