Aurora, Fortuna, Naima e Isabel: quattro nomi di donne, quattro possibili vite raccontate nel singolo “Lei si chiamerà” che Giusi Mitrano pubblica il 25 novembre in coincidenza con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Giusi Mitrano, musicista, compositrice, racconta cantando la speranza – ce lo auguriamo tutti – di vivere in un mondo senza più violenza sulle donne: quelle subite da chi fugge da terre martoriate alla ricerca di una vita migliore o da chi le subisce nel silenzio delle mura domestiche. E quale occasione più simbolica della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne mentre ancora si contano un altissimo numero di femminicidi, di far uscire il suo singolo per sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso la forza di una canzone. Nel testo le quattro donne: Aurora, Fortuna, Naima e Isabel scandiscono il ritmo, i passaggi e diventano significato e significante della narrazione del brano composto dalla Mitrano.

“E’ una canzone scritta di getto durante il primo lockdown – spiega Giusi Mitrano – E’ la storia di una giovane donna fuggita da un campo profughi in Libia dopo aver subito ripetute violenze fisiche e psicologiche. Riuscita a scappare dai suoi aguzzini, raggiunge Lampedusa. E qui, dopo aver partorito, muore. Ascoltai questa storia durante un telegiornale e ne rimasi scossa. Tanto che scrissi il testo di getto e ora finalmente è pronta per essere cantata”.

Le note della canzone sono accompagnate dal video realizzato da Daniele Chariello – Zork Digital Planet di Buccino, dove alle immagini dei musicisti si alternano quelle di bambini intenti a giocare sulla battigia con l’acqua del mare, altro simbolo forte di libertà, ai quali la cantante affida la speranza di un futuro migliore.

“Aurora rappresenta l’alba, la speranza riposta in un domani migliore – continua la cantante – e questo nome è dedicato a tutte quelle donne fuggite dai loro paesi alla ricerca di una vita dignitosa. Il velo che benda la Dea e la casualità di essere nate libere: ecco il significato di Fortuna. Naima, straordinaria ballad che John Coltrane dedicò alla moglie e sulle cui note, anni dopo, Jon Hendricks scrisse un testo dedicato alla donna come simbolo di amore, bellezza e vita, è dedicato alla giovane madre morta dopo il parto a Lampedusa. Infine Isabel è rivolta a tutte quelle giovani bimbe costrette a diventare troppo presto mogli e donne”.

I talentuosi musicisti del Sincretico, formazione nata nel 2011, formata da Bruno Salicone al pianoforte, Aldo Vigorito al contrabbasso, Giulio Martino al sassofono soprano e Luca Mignano alla batteria, accompagnano nel brano Giusi Mitrano.

Dal 2011 infatti è co-leader del progetto jazz “Sincretico” con il pianista Bruno Salicone; il gruppo musicale prenderà parte a diversi festival jazz e nel 2020 è ospite della rassegna musicale dell’associazione Tempi Moderni dove renderà omaggio alla musica di Dawid Bowie all’interno della mostra fotografica “Stardust Bowie by Sukita”. Nel 2019 incide come vocalist il brano “L’Attesa” contenuto nel cd “Happy” (ed. A.MA Record) del pianista Bruno Salicone.

