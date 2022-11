Ci siamo ormai tutti accorti del fatto che, in generale nell’ultimo decennio ma con una vigorosa impennata negli ultimi anni, gli acquisti online stanno raggiungendo e pareggiando, quando non direttamente superando le spese nei negozi fisici in moltissimi settori, dalla moda e dal lusso fino a tutto ciò che ricorda i settori tecnologico e hi-tech, fino alla più banale oggettistica domestica e quotidiana. Se una volta i numeri dell’e-commerce e dello shopping virtuale erano veramente marginali, e riguardavano perlopiù le fasce più giovani della popolazione mondiale e dei consumatori, dalla generazione dei Millennials in poi, i dati, le statistiche e gli studi accademici mostrano come lo shopping online sia diventato la prima scelta per moltissime fasce di popolazione, senza grandi distinzioni di età o provenienza geografica: tutte le fasce sociali e anagrafiche ne usufruiscono, per le esigenze più disparate.

In questo senso, se un tempo ci si affidava all’acquisto su Internet soltanto per beni economici, poco costosi e “superficiali”, oggi sono sempre più numerose le persone che si affidano al web anche per acquisti importanti, dagli elettrodomestici alla tecnologia, fino anche alle automobili. Insomma, il nuovo commercio è digitale, in tutti i settori di acquisto, tradizionali e non. Da questo punto di vista, un grande impulso all’acquisto online meno ragionato e più istintivo arriva negli ultimi anni da alcune iniziative commerciali che hanno sempre maggiore successo in tutta Europa e oltremare, come primo fra tutti il black Friday. Secondo diversi studi e statistiche, sembrerebbe che il 2021, anno particolare in termini di commercio per via della pandemia di covid-19, abbia superato qualsiasi record mai toccato in precedenza in termini di acquisti online, in particolare nel periodo appunto del Black Friday, con punte che si aggirano intorno all’80% per quanto riguarda lo shopping online da parte degli Italiani.

Se il Black Friday insomma rappresenta oggi una delle principali punte commerciali dell’anno, bisogna però sempre fare attenzione, non lasciandosi “ingannare” da qualsiasi offerta promozionale ci arrivi davanti agli occhi. Infatti, non sempre Black Friday vuol dire automaticamente risparmio e convenienza. Questo lo si può scoprire, per esempio, seguendo alcuni utili consigli di acquisto che si possono trovare online su piattaforme come idealo.it.

Piattaforme come questa hanno infatti come principale scopo quello di aiutarti a trovare le vere offerte disponibili sul mercato, facendoti notare quali sono i prodotti ai quali è stato applicato un consistente sconto di prezzo. Per esempio, ti potrà aiutare a muoverti online rispetto all’imminente Black Friday del 25.11.2022, con alcuni preziosi consigli su come trovare le offerte giuste.

Nelle occasioni commerciali come il Black Friday, è possibile imbattersi in slogan e promesse di sconti come: “Risparmia fino al 50%!” Si tratta solo di una promessa pubblicitaria per attirare i clienti nei negozi online durante il Black Friday? In alcuni casi, la risposta è sì. Anche se ci possono essere delle ottime offerte speciali, non tutto è più conveniente durante il Black Friday. È probabile che alcuni prodotti scendano di prezzo nei giorni che precedono il Black Friday. Per sapere cosa comprare durante il Black Friday, la sezione seguente illustra gli sconti sulle principali categorie di prodotti come cellulari, televisori, scarpe da ginnastica, cuffie, elettrodomestici e altro ancora. Per scoprire quanto si può risparmiare nei negozi online durante il Black Friday, proprio idealo.it ha condotto un’indagine completa sui prezzi, selezionando le 50 categorie di prodotti più popolari nel Black Friday 2021 e analizzando in dettaglio l’andamento dei prezzi dei prodotti di ciascuna categoria. Il risultato: il risparmio medio durante il Black Friday è stato solo del 6% (dati idealo.es).

Ma questo non significa che non si possa risparmiare molto su singole categorie di prodotti. Dall’analisi è infatti emerso che il Black Friday può ancora essere considerato il giorno di shopping dell’anno per eccellenza, ma che è possibile trovare buone offerte anche nelle settimane precedenti. Analizzando il prezzo medio settimanale dei regali più ricercati per il Natale 2021 su idealo.it da ottobre a dicembre e, se è vero che, in quasi tutte le categorie, gli sconti migliori si trovano il giorno del Black Friday, in alcune di esse è possibile trovare ottime offerte anche nelle settimane precedenti. Per esempio, è emerso dall’indagine che Smartwatch, monopattini elettrici e casse sono le tre categorie che, nel 2021, hanno offerto i migliori sconti nelle settimane precedenti il Black Friday. Le console e i computer portatili, invece, sono scesi di prezzo dopo il grande evento. Le altre categorie hanno registrato i prezzi più bassi nella settimana del Black Friday, anche se non sempre nello stesso giorno. Insomma, questa sembrerebbe essere la conclusione: conviene fare acquisti, confrontare i prezzi e attivare l’avviso di prezzo già a fine ottobre o inizio novembre, per riuscire ad accaparrarsi le offerte migliori!

Continua a leggere su optimagazine.com