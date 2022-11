Chi ha detto che non ci si può riscaldare con una scelta sostenibile e bio?

Grazie ai piumini letto del Black Friday di Vivere Zen, completamente Cruelty Free, è possibile farsi coccolare in maniera sostenibile.

I piumini letto Cruelty Free bio e sostenibili di Vivere Zen

I piumini bio di Vivere Zen sono realizzati con imbottiture biologiche certificate.

Elenchiamo alcuni motivi per cui questi prodotti sono ideali per una scelta sostenibile:

Piumoni in lana di cammello: ottimi per combattere il freddo, sono rivestiti con cotone percalle 100%, un tessuto raffinato e con un filato molto fitto. Per rispettare gli animali, durante il periodo della muta dei cammelli, vengono usati dei pettini appositi.

Piumoni in seta: per le imbottiture in bambagia di seta vengono utilizzati i bozzoli abbandonati dai bruchi. Questi vengono lavati e sovrapposti per formare dei grandi teli per imbottire le trapunte in maniera completamente cruelty free

Altri modelli cruelty free sono fatti in cotone biologico, in lana biologica certificata. Presenti anche piumoni anallergici, riempiti da imbottitura in microfibra. Nella sezione sconti è possibile trovare anche piumoni per i più piccoli, con tutti i tipi di imbottiture cruelty free rivestiti in cotone percalle 100%.

Perché approfittare degli sconti piumini bio cruelty free?

Fare una scelta sostenibile aiuta a rispettare gli animali, l’ambiente e il mondo in cui viviamo. Approfittare degli sconti Black Friday di Vivere Zen per i piumini bio è un ottimo modo per avere rispetto per la propria salute e per la natura. I tessuti cruelty free e il cotone bio sono infatti sicuri per la salute in quanto assolutamente privi di sostanze chimiche come pesticidi. Grazie a questi acquisti consapevoli si supporta, inoltre, lo sviluppo di una economia sostenibile, nel rispetto dell’ecosistema e delle persone.

Dai anche tu il tuo contributo, approfitta degli sconti Black Friday sui piumini Cruelty Free Bio di Vivere Zen acquistando consapevolmente nel rispetto della natura.