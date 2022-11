Tra i suoi più che probabili salti in avanti, il Samsung Galaxy S23 sarà un vero e proprio concentrato di sicurezza. Questo grazie al nuovo sensore di impronte di digitali in arrivo sul successore del Samsung Galaxy S22, secondo le ultime indiscrezioni.

Il sensore impronte sulla serie Galaxy S

Il primo sensore delle impronte sotto lo schermo per un dispositivo di punta Samsung è giunto con il Galaxy S10. L’innovazione, almeno in questo primo esemplare, si è mostrata ancora non del tutto matura. Per questo motivo, poi, con l’arrivo del Samsung Galaxy S21 si è passati alla componente ultrasonica di seconda generazione di Qualcomm che in pratica è rimasta invariata anche per il Galaxy S22. Per il prossimo Galaxy S23 si punterebbe invece alla tecnologia di terza generazione Qualcomm. Quest’ultima azienda ha presentato, ad inizio anno, il sensore 3D Sonic Max e la soluzione potrebbe essere proprio questa o ancora qualcosa di più evoluto. Certo è che se si procedesse già all’implementazione di questa opzione, le cose si metterebbero davvero bene per il nuovo arrivato.

Il punto di forza del nuovo sensore

Ragionando sul sensore Qualcomm di terza generazione a bordo del Samsung Galaxy S23, possiamo già dedurre che l’area di risposta della componente crescerebbe fino a 20 mm x 30 mm. Per intenderci, la dimensione sarebbe già molto più importante di quella dello scanner 3D Sonic Gen 2 (8 mm x 8 mm) utilizzato nel Galaxy S21 Ultra e nel Galaxy S22 Ultra.

I punti di forza sarebbero pure altri. Il nuovo sensore potrebbe contare su una precisione di riconoscimento fino a cinque volte migliore rispetto al 3D Sonic Gen 2. Addirittura si potrebbe pensare di adoperare due dita simultaneamente per una maggiore sicurezza personale. Per finire, la nuova tecnologia permetterebbe anche la registrazione delle impronte digitali con un solo tocco per ridurre drasticamente il processo di registrazione delle impronte digitali.

Per la cronaca, il nuovo sensore Qualcomm di terza generazione è già stato utilizzato sugli smartphone iQOO 9 Pro e Vivo X80 Pro. Il Samsung Galaxy S23 non sarebbe dunque il primo smartphone ad utilizzare questa soluzione.

