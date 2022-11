Senza più eccezioni e limiti, i sondaggi sono giunti anche su WhatsApp Web e sono decisamente facili da creare. Abbiamo assistito, nelle settimane scorse, alla graduale e lenta diffusione della funzione sugli iPhone e poi sugli smartphone Android. Ancora, l’opzione è giunta anche per la versione desktop del servizio per PC Windows. Mancava all’appello solo l’applicativo web e anche questa soluzione non si è lasciata attendere. Della piena diffusione di questa feature abbiamo ottenuto conferma anche dal noto informatore WABetaInfo che attesta il passo in avanti compiuto globalmente.

Chi ha cominciato già ad utilizzare i sondaggi WhatsApp sul proprio smartphone troverà probabilmente ancora più comodo procedere alla loro creazione su WhatsApp Web. Dal monitor di un computer sarà certamente più pratico creare le proprie indagini con le domande e le relative risposte da fornire agli intervistati.

Come creare i sondaggi da WhatsApp Web

Da dove si parte per creare uno o più sondaggi da WhatsApp Web? La procedura è molto simile a quella in scena sugli smartphone Android. Collocandosi in una chat singola o di gruppo, bisognerà andare sull’icona della graffetta posta al fianco della barra per l’inserimento del testo. Cliccandoci sopra verrà visualizzata proprio l’icona dei sondaggi, rappresentata da un istogramma, posto accanto a diverse funzioni già note come la condivisione di un contatto, della posizione, di una foto come di una nota vocale.

I sondaggi presenti potranno dunque essere creati come segue su WhatsApp Web. La prima cosa da fare sarà scrivere la domanda che si vuole porre agli intervistati. Successivamente, si potranno indicare le opzioni di risposta fino ad un massimo di 12. Il passaggio finale sarà semplicemente l’invio del questionario in chat. Nel momento in cui i contatti inizieranno a rispondere, sarà sempre possibile accedere ad un report dei feedback forniti per prendere delle decisioni o semplicemente per capire quali siano le opinioni di amici, parenti, colleghi o semplici conoscenti.

Continua a leggere su optimagazine.com