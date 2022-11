Non condividerà molti momenti privati della sua nuova quotidianità e ci tiene in modo particolare che venga rispettata la privacy dei suoi bambini, Margherita e Andres. Tiziano Ferro papà… papà, papà, papà. Deve ancora abituarsi all’idea che i suoi bimbi lo chiamino così e condivide un toccante post sui social.

“Papà…papà….papà! C’è tutto il senso della mia vita dietro questa parola pronunciata in maniera così innocente, così dolce”, le parole dell’artista, di recente impegnato in alcune attività promozionali in Italia per la presentazione del disco Il Mondo è Nostro.

Condivide adesso un video sui social in cui la bimba lo guarda in TV e lo chiama “papà”, una grande emozione per Tiziano che non riesce a trattenere l’emozione di essere entrato in una nuova fase della sua vita. Tiziano Ferro è diventato papà con il marito Victor.



“Se è vero che il rispetto è la forma più alta di amore allora vi dico che anche questi due nanetti vi ringraziano”, scrive nello stesso post. “Perché hanno rispettato la lontananza di papà e voi vi siete presi cura di lui mentre era lontano, affinché potesse sentirsi accolto ed amato come non mai. Vi vogliamo bene”, conclude, ringraziando tutti coloro che si sono presi cura di “papà” mentre era lontano da casa.

Il video condiviso sui social è un estratto della recente puntata speciale di Verissimo dedicata interamente a Tiziano Ferro e al rilascio del nuovo progetto discografico di inediti. Un’intervista cuore a cuore, con Silvia Toffanin, nel corso della quale Tiziano ha raccontato il grande cambiamento avvenuto nella sua vita, volgendo lo sguardo sui suoi primi 20 anni di carriera.