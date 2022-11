Se siete amanti degli smartwatch e ne volete acquistare uno, soprattutto in questa settimana del Black Friday 2022, allora non fatevi scappare la super offerta di oggi, mercoledì 23 novembre, del fantastico Samsung Galaxy Watch4 Classic, con cassa da 46mm, ghiera rotante e nella versione italiana. Il dispositivo è disponibile su Amazon con uno sconto del 55% all’imperdibile prezzo di 179,99 euro (invece di 399 euro di listino) e nel colore Nero. Il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e per i clienti iscritti al servizio Prime la consegna è gratuita e non sono previsti ulteriori costi aggiuntivi. Inoltre, per questo orologio smart sono previste due modalità di pagamento: in un’unica soluzione oppure in 5 comode rate mensili di Amazon da 36 euro ognuna.

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic sfoggia un design molto elegante, raffinato, realizzato con materiali di elevata qualità, come l’acciaio inossidabile. L’indossabile possiede anche diverse ed importanti funzioni per la salute: infatti, grazie al sensore Samsung BioActive, è in grado di monitorare l’ECG (Elettrocardiogramma) e misurare rapidamente la pressione sanguigna in tempo reale. Il dispositivo tiene traccia anche dei vostri progressi fitness misurando in tutta praticità la composizione corporea, monitora i vostri passi e potrete gareggiare con gli amici in una competizione divertente tramite una bacheca in tempo reale. È un perfetto fitness-tracker, in quanto registra le vostre attività ed i punteggi di fitness sull’orologio e sullo smartphone; potrete contare i passi, controllare le calorie e restare sul vostro percorso grazie al GPS dell’orologio con cardiofrequenzimetro. Il device rileva l’attività fisica, memorizza la vostra routine e supporta più di 90 esercizi.

Offerta Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm SmartWatch Acciaio Inox, Ghiera... Design raffinato: aggiungi un tocco di raffinatezza al tuo polso,...

Monitora la tua salute: tieni traccia dei tuoi progressi fitness con...

Il Samsung Galaxy Watch4 Classic è anche un perfetto tracker del sonno, che rileva e analizza in modo olistico le fasi del sonno. Le opzioni di misurazione migliorate controllano i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e il modo in cui russate. Insomma, un compagno di viaggio perfetto per il vostro benessere, oggi in super offerta su Amazon da non farsi scappare!

