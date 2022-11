Si spaccia per amante di Al Bano, ma il cantautore di Cellino San Marco nega tutto. È quanto accaduto nella TV spagnola dove l’avvocata Patricia Donoso ha sostenuto di avere avuto con lui una relazione per tre anni. Su TeleCinco, la Donoso è stata protagonista di un faccia a faccia proprio con l’artista pugliese nel corso di una puntata di Salvame Deluxe, talk show condotto da Jorge Javier Vázquez.

L’avvocata e presunta amante di Al Bano è intervenuta al telefono in collegamento con lo studio, nel quale era presente proprio Al Bano Carrisi. Quest’ultimo ha negato addirittura di conoscerla, e per questo è scattata la provocazione di Patricia Donoso che ha risposto:

Provocazione non certo raccolta da Al Bano, che ha respinto la seconda accusa ed è passato al contrattacco:

Patricia Donoso ha replicato ancora: “Pensi seriamente che io abbia paura di te?”. Ancora:

“Tutto quello che ho detto è la verità e verrà dimostrato poco a poco. Io ti dico che lo conosco. Per tre anni abbiamo mantenuto una relazione ed è così, dica lui quel che dica. Ci siamo telefonati. Ho cercato la sua querela, la sua denuncia, ma non l’ha fatta. Non capisco perché non l’abbia depositata. Io continuo a parlare molto bene di lui. Al Bano è meraviglioso, non ho mai parlato male di lui”.