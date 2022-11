C’è un importante aggiornamento che dobbiamo prendere in esame oggi 23 novembre, per quanto concerne il Black Friday Euronics, soprattutto per chi è alla ricerca di uno smartphone di fascia alta a condizioni favorevoli. Dopo le indicazioni portate alla vostra attenzione la scorsa settimana, in merito ad un volantino dello store, stamane tocca focalizzarsi su altre occasioni, che mettono in evidenza soprattutto un top di gamma come il Samsung Galaxy S22 Plus per il pubblico italiano. Dunque, andiamo ad analizzare più da vicino le singole promozioni qui da noi.

Come sta evolvendo il Black Friday Euronics oggi 23 novembre per il pubblico italiano

Allo stato attuale, la promozione relativa al Samsung Galaxy S22 Plus è senza ombra di dubbio quella più aggressiva nell’ambito del Black Friday Euronics, visto che i potenziali acquirenti dello smartphone possono procedere in questi giorni con un esborso pari a 699 euro. Uno dei migliori prezzi in circolazione per il modello in questione. Chi dispone di un budget inferiore, invece, può puntare tutto sul Samsung Galaxy A23 5G a 219 euro, senza dimenticare ilsuccessore Samsung Galaxy A33, che ora risulta disponibile a 249 euro invece di 389,90 euro.

Fa la voce grossa anche LG, considerando il fatto che il brand asiatico domina nel Black Friday Euronics nel settore TV. Vedere per credere le nuove offerte che sono state lanciate per i modelli LG 55UQ75006LF del 2022, che punta tutto sullo schermo 4K, a 399 euro al posto di 649 euro. Calo significativo del prezzo da 1.299 euro a 849 euro anche per il modello TV LG OLED48A26LA. L’affare migliore, in ogni caso, resta senza ombra di dubbio quello che investe il modello LG OLED55CS6LA, con un risparmio del 50% a 999 euro.

Vedremo quanto dureranno le nuove offerte del Black Friday Euronics disponibili oggi.

