Arrivano le prime segnalazioni particolarmente interessanti per tutti coloro che, in questi giorni, stanno monitorando con attenzione il Black Friday 2022 di Pandora. Già, perché se da un lato iniziano a muoversi anche gli store focalizzati sul settore abbigliamento, come abbiamo avuto di constatare nella giornata di ieri sul nostro magazine a proposito di Zara, non dobbiamo dimenticare quelli che puntano su prodotti come i tanto apprezzati charm. L’approccio dell’azienda, stando almeno a quanto raccolto fino ad oggi, non dovrebbe cambiare più di tanto rispetto a quanto abbiamo osservato lo scorso anno.

Riscontri per approcciare al meglio il Black Friday 2022 di Pandora: attenzione a charm e non solo in offerta

In particolare, cosa dobbiamo sapere a proposito del Black Friday 2022 di Pandora? Limitare le offerte dello store ai soli charm è una tendenza che caratterizza l’immaginario collettivo da un po’ di tempo a questa parte. La realtà è che ci sono anche altri prodotti in promozione. La scelta di marketing quest’anno premia in primis i membri del programma fedeltà di Pandora, i quali a partire dallo scorso 21 novembre hanno la possibilità di toccare con mano sconti pari al 20% su diversi prodotti disponibili nello store online della famosa azienda.

Da venerdì 25 novembre è altamente probabile che questo privilegio venga esteso anche agli altri utenti e che, al contempo, più prodotti finiscano in offerta. Ovviamente, in primo piano ci saranno gli charm, preferiti da buona parte dell’utenza di questo brand, ma attenzione anche a bracciali ed orecchini. Osservando l’approccio avuto dall’azienda nel 2021, infatti, non posso escludere che la suddetta scontistica venga applicata a tutto il catalogo.

Insomma, tutte buone ragioni per prestare molta attenzione al nuovo Black Friday 2022 di Pandora, stanto a quanto emerso di recente. Che ne pensate?