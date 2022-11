Iniziano ad essere più chiari gli scenari per gli utenti Apple, che non vedono l’ora di installare l’aggiornamento iOS 16.2 sul proprio iPhone, almeno per quanto riguarda la questione della durata della batteria. In attesa che arrivi sul mercato il firmware stabile e definitivo, con appuntamento fissato quasi sicuramente entro la prima metà di dicembre secondo quanto vi abbiamo riportato nei giorni sul nostro magazine, ci sono altri elementi che dobbiamo prendere in esame per forza di cose. Già, perché non sono pochi quelli che fino ad oggi 23 novembre hanno avuto la possibilità di testare le tre beta rilasciate dalla mela morsicata.

Il punto della situazione sugli scenari al momento trapelati con l’aggiornamento iOS 16.2 sulla batteria

Quali sono le informazioni raccolte al momento, a proposito del nuovo aggiornamento iOS 16.2 in termini di durata della batteria? Presto per emettere sentenze, ma le sensazioni sono tutto sommato positive. Apple, infatti, pare aver accolto le segnalazioni del pubblico, soprattutto quelle trapelate in rete subito dopo l’esordio di iOS 16 a fine settembre su scala mondiale. In quella fase, i consumi degli iPhone sono aumentati in modo considerevole, sia tra i modelli di nuova generazione, sia soprattutto tra quelli più vecchi.

Ribadisco che i tempi per emettere sentenze non siano ancora maturi, ma è chiaro che si possa guardare con fiducia verso lo scorcio finale di questo 2022, quando avremo la possibilità di imbatterci nell’aggiornamento iOS 16.2 in versione ufficiale. Anche in questo caso, a prescindere dall’iPhone che abbiamo deciso di acquistare negli ultimi anni. L’auspicio è che passando a questa versione del firmware, non ci siano impennate nei consumi, arrivando così tranquillamente all’upgrade definitivo.

Avete provato le tre beta del nuovo aggiornamento iOS 16.2? Come vanno le cose in termini di durata della batteria? Fateci sapere con un commento a fine articolo.