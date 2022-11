Il nuovo album di Shiva è pronto e sta per essere lanciato, è solo una questione di ore. Negli ultimi giorni Andrea Arrigoni – questo il nome di battesimo del rapper meneghino – ha scatenato l’hype dei suoi fan pubblicando un teaser mozzafiato: Milano avvolta in una nube rossa, quasi una Hawkins minacciata dal Demogorgone di Stranger Things, una serie di storie Instagram in cui prometteva il ritorno del rap a Milano e una serie di indizi sul titolo della nuova release.

Milano Demons è il suo nuovo disco, un anno dopo Dolce Vita (2021), e sarà ricco di ospiti. Il nuovo album di Shiva sarà fuori venerdì 25 novembre, nello stesso anno del successo di Dark Love EP e sarà un viaggio intimista con il quale il rapper milanese ha deciso di raccontarsi.

Milano Demons si compone di 17 tracce con una granella di ospiti eccellenti, da Sfera Ebbasta a Lazza, ma anche Federica Abbate, Geolier, Rhove, Tedua e tanti altri. Ecco la tracklist completa:

01 Milano Demons

02 Cup

03 Vorrei (feat. Lazza)

04 Take 4

05 Rollie AP (feat. Pyrex & Slings)

06 Cellphone (feat. Rhove & Bianca Costa)

07 Diamante

08 Non è Easy

09 Messaggio In Segreteria (interlude)

10 Cicatrici (feat. Tedua)

11 Non Lo Sai

12 Naturale

13 Alleluia (feat. Sfera Ebbasta)

14 Soldi Puliti

15 Dimenticare (feat. Fedrica Abbate)

16 Un Altro Show (feat. Geolier)

17 Se Fosse Per Me

I demoni di Shiva vivono nella sua testa, come si evince dalla copertina del disco in cui vediamo Andrea Arrigoni di profilo con la testa in fiamme nella quale scorgiamo, tra l’altro, egli stesso di fronte al Duomo.

L’8 novembre Shiva ha lanciato Take 4, traccia presente nel nuovo album. Quest’anno, ancora, il giovane rapper ha collaborato con artisti che troviamo in Milano Demons come ospiti: con Paky, Noyz Narcos e Geolier ha duettato in Giorni Contati di The Night Skinny dall’album Botox, mentre con Ghali ha duettato in Compliqué di Rhove, dall’album Provinciale.

La sua ultima collaborazione è stata con Tha Supreme in Yeah, dal disco Carattere Speciale.

