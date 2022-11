Quali sono le migliori 5 offerte videogiochi per il Black Friday Amazon 2022 attualmente attive? Mancano un paio di giorni al fatidico venerdì nero dello shopping ma è del tutto risaputo che le promozioni poi continueranno fino a lunedì 28 novembre, giornata dedicata al Cyber Monday. Salvo esaurimento scorte (anche possibile) numerosi titoli molto in voga ed apprezzati sono e saranno in promozione. In numerosi casi si arriverà a pagare anche la metà del costo originario della soluzione di gioco: per questo motivo, sarebbe proprio il caso di approfittare dei consigli presenti in questa guida, secondo i propri gusti e preferenze di gaming.

FIFA 23

Tra le offerte videgiochi del Black Friday Amazon 2022 c’è anche il titolo indiscusso di questo autunno, ossia FIFA 23. Per chi ama il noto titolo, è giusto comunicare che uno sconto considerevole è applicato sia per la soluzione per la PlayStation 4, sia per quello della PlayStation 5. Nel primo caso, l’attuale spesa da affrontare non supera i 39 euro, nel secondo i 55 euro. Il risparmio è assicurato in entrambi i casi, considerando il costo di listino, rispettivamente, di circa 70 e 80 euro. L’aspetto estremamente positivo della promozione è poi l’immediata disponibilità alla consegna del pacco, non oltre la settimana prossima.

F1 2022

Un’altra bella occasione da cogliere al volo, questa volta dagli amanti dei motori, riguarda il titolo F1 22 nella Champion Edition con codice Origin per PC utile per scaricare il gioco. La specifica soluzione è ora offerta a 53 euro anziché a 60 euro. Ancora più economica è attualmente la soluzione per PlayStation 4 con spesa necessaria di 39,90 euro anziché 69,90 euro.

MotoGP 22

Per chi è in astinenza del Campionato del Mondo di MotoGP appena concluso, potrebbe essere davvero il momento di acquistare il titolo MotoGP 22. Lo sconto su questo titolo è davvero importante: per portarsi a casa la soluzione di gioco per PlayStation 4 serviranno solo 24,96. Il risparmio è netto rispetto al valore iniziale del prodotto di 69,90 euro.

Horizon: Forbidden West

La quarta delle migliori offerte videogiochi del Black Friday 2022 è quella con protagonista un altro titolo molto noto e diffuso , ossia Horizon: Forbidden West. Nella sua standard edition per PlayStation 4, il gioco ora costa solo 39,90 euro, anziché 70,99 euro. Anche nella versione per PlayStation 5, il costo scende da 80,99 euro a 49,90 euro.

Gran Turismo 7

Meglio non lasciarsi sfuggire neanche l’ultima occasione di questa guida alle migliori offerte videogiochi del Black Friday Amazon 2022 (almeno che non la si abbia già a disposizione). Il riferimento è al titolo Gran Turismo 7 nella sua Standard Edition per PlayStation 4. il prezzo attuale del titolo è sceso a 38,97 euro da 70,99 euro. La soluzione di gioco sarà pure in consegna da lunedì prossimo 28 novembre, ma solo acquistandola subito.