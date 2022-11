Kanye West candidato, ancora una volta, per la corsa verso la Casa Bianca. L’annuncio è arrivato nel fine settimana, quando il rapper e imprenditore statunitense ha rivelato in un’intervista per Consequence Of Sound che nel 2024 sarà in lizza con gli altri candidati per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti.

Milo Yannopoulos, l’antisemitismo e il suprematismo bianco sui social

Accanto a lui ci sarà Milo Yiannopoulos, sedicente libertario ma anche personalità legata all’estrema destra, all’antiabortismo e alle posizioni controverse in termini di diritti civili, immigrazione, dignità delle donne e antisemitismo. Secondo Kanye West, Yiannopoulos sarebbe già “al lavoro sulla campagna elettorale”.

Dopo il tentativo fallito nel 2020, quindi, Kanye West si rimette in gioco. Una scelta certamente coraggiosa, dal momento che le sue esternazioni antisemite e oltremodo vicine al suprematismo bianco lo hanno portato all’allontanamento forzato dai social, sui quali ha fatto ritorno recentemente promettendo di moderare i suoi interventi. Così non è stato, almeno non del tutto, visto che Kanye West continua a twittare messaggi sulla comunità ebraica.

L’ultimo tweet in tal senso, mentre scriviamo, è un provocatorio “Shalom” che ha scatenato le polemiche. “Co***one”, gli risponde qualcuno. “Fo**iti”, aggiunge qualcun altro, seguito da: “Spero che trovi l’aiuto di cui hai bisogno”.

Kanye West candidato con Donald Trump, la proposta

Kanye West sarà candidato con Donald Trump? Ye, su Twitter, ha raccontato di essere stato nella residenza del tycoon e di avergli proposto di unire le forze per le presidenziali del 2024.

Kanye West scrive:

“Prima volta a Mar-a-Lago. Pioggia e traffico. Non posso credere di aver fatto aspettare il Presidente Trump. Indossavo i jeans Yikes. Cosa pensate mi abbia risposto quando gli ho chiesto di essere il mio compagno di corsa nel 2024?”.

“Sì” o “no” sono le opzioni proposte da Kanye West, e per il momento non arrivano conferme né risposte dall’ex presidente degli Stati Uniti che, ricordiamo, non ritornerà su Twitter nonostante la caduta dell’embargo voluta da Elon Musk.

