Il Black Friday Dyson si fa molto interessante sullo store online Unieuro. Ancor più che sul sito ufficiale del noto marchio, alcuni prodotti sono decisamente scontati presso la catena di elettronica. CI riferiamo sia alle soluzioni per la pulizia della casa che per la cura della persona, dunque ai ben noti aspirapolvere senza filo e ancora ai dispositivi per la cura della persona.

Per chi punta alla migliore tecnologia possibile per la pulizia della casa, una prima offerta da tenere in considerazione per il Black Friday Dyson su Unieuro è quella destinata all’aspirapolvere V11 Absolute Extra. Il costo scende a 549 euro in una soluzione unica: in alternativa, presso la catena di elettronica, sarà anche possibile procedere all’acquisto in 3 rate da 183,00 euro e pure senza interessi.

Sempre tra le soluzioni per la pulizia di casa, si potrà approfittare della migliore offerta possibile per il Dyson V12 Detect Slim presso Unieuro. L’aspirapolvere compatto e leggerissimo, in effetti, può ora essere acquistato con una spesa di soli 499 euro in una soluzione unica ma anche in 3 rate mensili da 166,33 euro.

Per concludere la carrellata di offerte del Black Friday Dyson presso Unieuro, è giusto mettere in risalto la promozione riservata all’asciugacapelli di ultima generazione Dyson Supersonic Bright nella colorazione Nickel/Rame, La soluzione per la cura della persona viene venduta ora online a 379 euro, oppure in 3 rate da 126,33 euro.

Tutti i ribassi appena indicati sono naturalmente legati alla presenza di scorte di magazzino per i prodotti menzionati. Come già ribadito, le offerte del Black Friday Dyson presso Unieuro sono valide solo sul sito del rivenditori. Recandosi presso i negozi fisici della catena di elettronica, i prezzi esposti potrebbero essere ben diversi. La scontistica ora attiva sarò comunque valida non oltre domenica 27 novembre.

Continua a leggere su optimagazine.com