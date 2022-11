Il processo di digitalizzazione coinvolge sempre più imprese e, grazie alle possibilità offerte dalla tecnologia, ora è più semplice gestire vari aspetti del business imprenditoriale.

Ottimizzare il processo produttivo, andando a rafforzare la struttura aziendale e tagliando i costi, è l’obiettivo di chi sceglie di adottare delle soluzioni digitali per la gestione dell’impresa, le quali sono ormai disponibili per diversi settori.

Fra questi, un ambito che è stato recentemente toccato da un vero e proprio boom è quello dell’edilizia, dove si registra la crescente diffusione di gestionali per ottimizzare, automatizzare e velocizzare molti aspetti legati all’attività lavorativa.

Tra le soluzioni più interessanti del mercato spicca per esempio il software bim di TeamSystem, ideato da quello che è un vero e proprio punto di riferimento nello sviluppo di soluzioni ICT per aiutare a tagliare i costi di progettazione, costruzione e gestione dei fabbricati.

Il BIM, la cui sigla sta per Building Information Modeling, è stato scelto da centinaia e centinaia di aziende per tenere monitorata la gestione del cantiere a 360°, partendo dall’analisi dei costi fino ad arrivare agli aspetti contabili.

Software gestionali: perché possono aiutare il settore dell’edilizia



Tra gli strumenti che possono aiutare le imprese che operano nel campo dell’edilizia, i software gestionali rappresentano una risorsa potente e semplice da utilizzare.

Attraverso di essi sarà infatti possibile tenere sotto controllo sia i costi di un progetto che le tempistiche legate alla sua realizzazione; queste ultime rappresentano spesso uno dei punti critici del settore in quanto i tempi tendono a dilatarsi e subire ritardi: per questo motivo, avere un tool digitale che aiuta a gestire il rispetto delle commesse è fondamentale.

Un altro vantaggio di questo tipo di software è quello legato alla preventivazione dei costi. Invece di basarsi su calcoli incompleti – o di affidarsi a operatori esterni – per conoscere con esattezza il valore economico di un lavoro, sarà l’intelligenza artificiale applicata al gestionale a fornire stime dettagliate, pronte per essere consultate in qualunque momento e disponibili per essere condivise fra diversi collaboratori o dipartimenti.

Il cantiere è una struttura complessa che raggruppa aree di competenza spesso molto diverse fra loro e che talvolta non è facile far dialogare insieme. Tenere monitorato lo stato di avanzamento di un’opera e avere su di essa uno sguardo d’insieme permette di ottimizzare la gestione delle attività a 360 gradi.

Attraverso i software gestionali studiati per l’edilizia è quindi possibile prevedere i margini e i ricavi di un’opera, oppure simulare l’avanzamento dei lavori sfruttando la funzionalità dei rendering in 3D di ultima generazione.

Piattaforme gestionali: le principali caratteristiche

I software gestionali più innovativi hanno il grande vantaggio di poter essere utilizzati in cloud. Ciò significa che essi sono accessibili da qualsiasi dispositivo – sia esso pc, smartphone, tablet – in qualunque situazione.

Basta solo una connessione internet che garantisca il trasferimento dei dati e chiunque sia in possesso delle autorizzazioni previste, potrà accedere alla dashboard di comando e lavorare sui progetti. Il tutto sempre all’insegna della massima sicurezza garantita dal sistema, il quale esegue automaticamente dei back up periodici in modo da evitare di perdere dati importanti.

Tutti gli utenti coinvolti in un determinato progetto, quindi, possono accedervi e lavorarvi in modo autonomo in quanto il software tiene traccia delle revisioni e delle modifiche effettuate. Un altro aspetto molto interessante di questi strumenti, poi, è quello legato alla cosiddetta “contabilità di cantiere“, ovvero di tutti quegli aspetti finanziari che entrano in gioco quando si avvia un progetto edile. Grazie ai software gestionali per l’edilizia, si potranno tenere sotto controllo il bilancio operativo, il costo degli acquisti e le varie procedure amministrative.

