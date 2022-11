Chi è Jenna Ortega interprete di Mercoledì su Netflix? La serie tv è sbarcata oggi sulla piattaforma streaming e in molti sono già pazzi della versione folle intensa della famosa pupilla dei coniugi Addams, ma dove abbiamo già visto questa attrice e cosa sappiamo della sua vita privata e del suo fidanzato? Jenna Ortega ha subito attirato l’attenzione di tutti senza deludere le attese che erano già alte specie da quando Tim Burton ha parlato di lei come musa ispiratrice ammettendo: “Senza di lei non ci sarebbe stato lo show, lei ha dato concretezza a Mercoledì facendo proprio il personaggio”.

Sarà per questo che il pubblico sta cercando di capire chi è Jenna Ortega e dove l’ha vista prima di oggi? L’attrice, classe 2002, ha debuttato giovanissima, a soli 11 anni, in Iron Man 3 vestendo i panni della figlia dl presidente. Da allora in poi, in questi 10 anni, ha ottenuto una serie di ruoli importanti, specie in tv, in Jane The Virgin, Richie Rich, The Fallout e l’ultimo Scream. La consacrazione potrebbe arrivare per lei con Mercoledì e il lavoro fatto insieme al visionario Tim Burton, sarà davvero così?

Nonostante la giovane età e i suoi mille impegni sul set, Jenna Ortega ha avuto modo di coltivare i suoi interessi e custodire gelosamente la sua vita privata. Al momento non sappiamo dire se sia fidanzata o meno ma spesso il gossip ha parlato di lei e delle sue possibili liason tirando fuori dal cilindro ben tre nomi ovvero quello di Asher Angel, attore in film come Shazam! e Jolene, Jacob Sartorius (per il quale ha recitato in un video musicale di Chapstick) e di Isaak Presley, suo collega nella serie Harley di mezzo.

Siamo sicuri che da oggi la vita di Jenna Ortega attirerà i paparazzi accendendo il gossip e, a quel punto, sapremo con certezza la verità sulla sua vita privata.