Ecco anche il Black Friday DAZN ad irrompere sulla scena tramite l’erogazione di una promozione che consente di acquistare una carta prepagata dell’abbonamento Plus della durata di 3 mesi al prezzo di 79,90 euro in luogo dei 119,97 euro richiesti da listino (il risparmio sarà pari a 40 euro). Avrete tempo di acquistare la carta prepagata del Black Friday DAZN fino al 28 novembre su Amazon. Un’idea praticamente perfetta come regalo di Natale per tutti quelli che vivono per lo sport e non possono proprio fare a meno di seguire la propria squadra del cuore durante il fine settimana (sosta per i Mondiali 2022 permettendo).

La carta prepagata di 3 mesi per l’abbonamento a DAZN Plus potrà essere attivata in Italia entro 12 mesi dalla data di acquisto atterrando sulla pagina ‘www.dazn.com/redeem‘ ed inserendo nell’apposito spazio il codice ricevuto tramite email. Ricordate che per fruire dei codici serve aver creato un account DAZN o disporne già di uno proprio con pagamento diretto a DAZN (carta di credito o PayPal) senza intermediari terzi (Apple, Google o Amazon in App Payment). Potrete approfittare del Black Friday DAZN acquistando la carta prepagata digitale entro il 28 novembre su Amazon, indicando l’indirizzo di posta elettronica della persona a cui vuoi recapitare il regalo, la quantità, il giorno in cui volete venga fatta arrivare ed un messaggio di accompagnamento al regalo. Il prezzo scontato verrà visualizzato in un secondo momento, ovvero appena prima della conferma del pagamento.

Un’idea regalo davvero originale, da poter trovare anche sotto il proprio albero se siete degli appassionati di calcio e dello sport. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

