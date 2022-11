Memo Remigi è stato allontanato da Oggi è Un Altro Giorno con l’accusa di molestie sessuali ai danni di Jessica Morlacchi. Si è ripetutamente scusato ma non è ancora stato reintegrato nel programma di Sere Bortone.

Oggi arriva l’appello di Maurizio Costanzo a Serena Bortone, un invito a ricontattare Memo Remigi per offrirgli di nuovo un posto nello show. In diretta radio, su Radio 101, dove Costanzo ha un suo spazio nella programmazione, ha accolto Laura Freddi, anche lei coinvolta in Oggi è Un Altro Giorno. Impossibile dunque non parlare del caso Memo Remigi, di cui si è a lungo discusso nelle ultime settimane, con la decisione della Rai e di Serena Bortone di cacciarlo dal programma TV.

Maurizio Costanzo, però, crede nella sua buona fede e si rivolge direttamente alla padrona di casa. L’appello di Maurizio Costanzo a Serena Bortone parte dalla preoccupazione per lo stato fisico ed emotivo di Memo Remigi. “Come sta il povero Remigi?”, ha chiesto Maurizio Costanzo a Laura Freddi, la quale ha spiegato di non essere in contatto con lui e di averlo appena conosciuto essendo lei stata coinvolta solo di recente.

“Mi spiace perché Remigi ha 84 anni, ha scritto ‘E sapessi come è strano essere innamorati a Milano’, e penso alle malinconie che gli sono venute, quindi se la Bortone ha un briciolo di umanità lo richiami, gli dica qualcosa”, le parole di Costanzo. La Freddi ha sottolineato quanto in realtà la decisione sia dipesa dalla Rai più che dalla conduttrice, che si è limitata a comunicarlo in TV.

Con una nota, la TV di Stato aveva comunicato la risoluzione del contratto:

“La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma “Oggi è un altro giorno”. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.