Android Auto ottiene un altro aggiornamento da Google e anche questa volta si tratta di una nuova beta: infatti, per la piattaforma di navigazione è stata rilasciata la versione 8.6 beta, che ha introdotto l’attesissima interfaccia cui nome in codice è ‘Coolwalk’. Di recente, è stata rilasciata la versione 8.5 beta, con cui, però, il colosso di Mountain View non è riuscito a portare a termine tutti i lavori in cantiere, e tra l’altro ci sono ancora numerosi problemi, alcuni in lavorazione, altri in fase di approfondimento.

Il team di Android Auto ha bisogno di segnalazioni di bug per indagare ulteriormente sull’impossibilità di connettersi all’app sui telefoni Pixel 7 e sulla disconnessione in modo casuale del sistema di infotainment, sempre sui Pixel 7, oltre che sulla mancata connessione in seguito all’aggiornamento di Android 13. Google sta indagando sul problema relativo alle icone enormi dopo l’aggiornamento ad Android 12 e sta esaminando le segnalazioni di bug inviate dagli utenti per quanto riguarda il disturbo con la schermata nera che appare con la connettività wireless. Il produttore californiano ha testato la grande riprogettazione dell’app per molti utenti e adesso è già in corso la fase di test della prossima versione 8.6 beta di Android Auto.

Ad ogni modo, la nuova versione non introduce novità visibili, dunque forse è possibile che si tratti di un update che porta con sé diverse correzioni di bug e miglioramenti dal punto di vista generale del sistema. Inoltre, coloro che hanno richiesto di accedere al programma beta della piattaforma di navigazione avrà la possibilità di testare la nuova interfaccia Coolwalk. Ad oggi, dato che è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti che possono essere ammessi, le iscrizioni sono chiuse, ma non è detto che la situazione non possa cambiare. Tuttavia, le nuove versioni dell’app possono essere scaricate direttamente dal Google Play Store.

Continua a leggere su optimagazine.com