Dieci canzoni natalizie in lingua inglese, rivisitate dall’artista all’interno di un progetto originale: è in arrivo l’album di Natale di Alexia. Si intitola My XMas e sarà disponibile in tutti i negozi e negli stori digitali da venerdì 25 novembre. D

allo stesso giorno, sarà disponibile in rotazione radiofonica il nuovo singolo della cantante, primo brano estratto dal suo progetto natalizio: Christmas (Baby Please Come Home).

ARTICOLI CORRELATI

“Mi sono innamorata di questo brano anni fa. Mi trovavo a Sidney per un tour promozionale. Ero nella mia stanza in hotel in attesa che mi arrivasse il room service. Per fare un po’ di sottofondo tenevo la tv sempre accesa, per non sentire la solitudine, ero in giro da alcune settimane ma sapevo che con l’approssimarsi del Natale, sarei potuta rientrare in Italia. In tv c’era uno show che ambiziosamente tentava di anticipare un po’ l’atmosfera natalizia,(difficile per me da comprendere visto che in Australia da dicembre a febbraio è estate ): una coppia probabilmente molto famosa dello showbiz si era appena separata, e per accompagnare il servizio su questa notizia, il programma aveva scelto di mettere come musica di sottofondo Baby… Sarà stato il fatto di sentirmi cosi sola dall’altra parte dell’emisfero, sarà stata la stanchezza comunque, sono stata colpita e affondata! Ho pianto come una bambina mentre sentivo Darlene Love intonare Baby please come home …!“, racconta Alexia sul brano.