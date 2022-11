La serie Xiaomi 13 dovrebbe fare il suo debutto in Cina il mese prossimo. La gamma composta da varianti standard e Pro è stata individuata, in queste ultime ore, in immagini rendering. Gli smartphone di punta dell’OEM cinese arriveranno come successori di Xiaomi 12 e 12 Pro. Di recente, ci sono state segnalazioni secondo cui il produttore potrebbe saltare il numero 13 e passare direttamente alla serie 14. Tuttavia, l’azienda ha negato queste informazioni e adesso, secondo nuovi rumors, l’affidabile informatore cinese Digital Chat Station tramite un post ha fatto trapelare su Weibo le specifiche chiave dello Xiaomi 13. Andiamo a scoprirle insieme.

Secondo Digital Chat Station, lo Xiaomi 13 dovrebbe contenere aggiornamenti significativi rispetto al suo predecessore. Il tipster afferma che il top di gamma verrà fornito con un display AMOLED da 6,2 pollici con una risoluzione 2K e una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sotto la scocca dovrebbe montare il nuovo e potente processore di punta Snapdragon 8 Gen. 2 di Qualcomm, recentemente annunciato e basato su un processo a 4 nm. Lo smartphone sarà dotato di un nuovo sensore Sony serie IMX8 da 50MP (fotocamera posteriore principale) e con software sviluppato da Leica. Anteriormente la selfie-cam sarà ancora incastonata in un foro al centro del pannello e le cornici saranno sottili. Inoltre, la batteria del device è supportata dalla ricarica rapida via cavo da 120W.

Secondo i rendering trapelati, il dispositivo presenterà una forma compatta con un design squadrato e cornici del display sottili. Il pannello posteriore pare sfoggerà un modulo fotocamera quadrato ospitante tre sensori e un flash LED. Per il momento, queste informazioni sono tutto ciò che sappiamo sul nuovo Xiaomi 13. Il dispositivo ha anche recentemente ottenuto la certificazione BIS ed è stato sottoposto a test interni in Asia, che hanno suggerito un lancio anticipato nel 2023. Dovremmo aspettare le prossime settimane per conoscere maggiori dettagli.

