Non è mai troppo presto per parlare di iPhone 15, nonostante al probabile lancio manchino all’incirca una decina di mesi. In queste ore in particolare, il melafonino del 2023 è al centro di alcune nuove indiscrezioni relative al suo design. Secondo un noto leaker conosciuto su Twitter come ShrimpApplePro è in arrivo una piccola grande rivoluzione per l’aspetto dei successori dell’iPhone 14 ma anche per alcuni materiali impiegati per specifiche componenti del telefono.

Secondo quanto appena trapelato, l’iPhone 15 potrebbe adottare una scocca posteriore del tutto ridisegnata con un telaio laterale curvo. In pratica il retro, invece di essere piatto e formare un angolo retto con la cornice del telefono come nelle generazioni di iPhone 12, iPhone 13 ma anche di iPhone 14, avrebbe un bordo smussato.

La nuova possibile scelta pensata per gli iPhone 15 è coerente con quanto visto di recente per un altro prodotto Apple. Non sarà difatti un caso che l’ultimo MacBook Pro utilizzi un design diverso dal solito, ossia formi un angolo retto su un lato del retro e leggermente curvo sull’altro, in modo da formare una sorta di lettera “J”. Ci si potrebbe aspettare, in realtà, una soluzione così ibrida anche per i successori degli iPhone 14, con un risultato finale che potrebbe avvicinarsi al prototipo presente nell’immagine di inizio articolo.

ShrimpApplePro, oltre a parlare del design del prossimo iPhone 15, si è soffermato anche sul probabile impiego di materiali diversi per il retro dei top di gamma del 2023. In pratica, per la cover posteriore ci si aspetterebbe l’utilizzo del titanio anziché dell’acciaio inossidabile (adoperato per gli attuali iPhone 14 e dispositivi precedenti). Si tratterebbe di una scelta particolarmente significativa per il maggior pregio e qualità del nuovo materiale: proprio per questo motivo, più che ritenere plausibile l’utilizzo di questa innovativa soluzione proprio su tutti gli iPhone 15, è pensabile che si vada in questa direzione solo per gli esemplari Pro e Pro Max. Al contrario, i meno costosi iPhone 15 e 15 Plus potrebbero ancora adottare l’alluminio. Quanto condiviso dall’informatore resta naturalmente ufficioso: solo il tempo potrà confermarci tutte le ipotesi presentate.

Continua a leggere su optimagazine.com