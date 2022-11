Il cast di Con l’Aiuto del Cielo è pronto a tenerci compagnia da oggi, 22 novembre, nel prime time di Canale5. In questo momento di moria televisiva a causa dei Mondiali in onda sulle reti Rai, Mediaset ha deciso di tappare i buchi senza sprecare novità importanti in materia di intrattenimento o fiction, ripiegando quindi su serie tv dal piccolo investimento, riuscirà a tenere incollato il suo pubblico su Canale5?

La risposta arriverà solo domani quando gli ascolti riveleranno la verità, fino a quel momento, invece, non potremo far altro che seguire i primi episodi in onda oggi e scoprire come sarà quello che possiamo etichettare il Don Matto in salsa franco-belga. Nel cast di Con l’Aiuto del Cielo troviamo Sabrina Ouazani nei panni del Capitano Elli Taleb, investigatrice al fianco di Padre Clément, Mathieu Spinosi, protagonista della serie che in Patria porta proprio il suo nome.

Al loro fianco prenderanno posto Jérôme Robart nei panni del Tenente Franck Gallois, Christian Rauth in quelli di Mathias, Myriam el Ghali-Lang in quelli di Bérénice, Siham Falhoune nei panni di Maryam e, infine, Kélia Millera in quelli di Noémie.

Qual’è la trama di Con l’Aiuto del Cielo?

La trama di Con l’Aiuto del Cielo rivela che il seminarista Clément, 33 anni, conosce il mondo solo attraverso i libri universitari. La giovane capitano di polizia, Elli Taleb, atea convinta, nel tempo libero si occupa di crescere tre sorelle, i due si ritroveranno presto spalla a spalla per un’indagine e da allora non potranno più ‘separarsi’. Tra omicidi e colpi di scena, la coppia scoprirà gli antichi misteri che circondano il monastero, la neo coppia di investigatori ci piacerà?

Il crime-drama franco-belga, il cui titolo originale è Prière d’enquêter, è stato realizzato tra Montpellier, Brissac, Roquedur, Saint-Julien-de-la-Nef, Sauve e Villeveyrac, e affronta molti argomenti di attualità, questo basterà a portare a casa oltre il 10% di share?