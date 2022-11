Ci sono enormi aspettative nei confronti del Black Friday 2022 di Zara. Spesso si commette l’errore di associare l’evento in questione alle sole promozioni in ambito tech, come del resto abbiamo percepito nella giornata di ieri dopo aver pubblicato il nostro articolo sulle nuove promozioni MediaWorld. Le cose non stanno così, visto che negli ultimi anni sempre più store hanno deciso di lanciare promozioni allettanti nello scorcio finale di novembre. Vediamo come stanno le cose, stando alle informazioni raccolte di recente.

Cosa possiamo aspettarci dal Black Friday 2022 di Zara nei prossimi giorni qui in Italia

Quali sono, ad oggi, le concrete aspettative nei confronti del Black Friday 2022 di Zara? La storia recente di questo store, in effetti, ci dice come quali possano essere gli scenari per il pubblico in Italia. Alla luce degli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno, quando sono state lanciate offerte molto interessanti per il pubblico, ci sono buone probabilità che la scelta sia quella di puntare sul 40% di sconto da applicare ad alcuni articoli selezionati. Ovviamente, ci si concentrerà in un primo momento sulle unità invendute, per poi valutare ulteriori mosse in corso d’opera.

Insomma, non è escluso che qualche occasione interessante possa prendere, mentre appare difficile che si possa andare oltre il 40% rispetto agli attuali prezzi. Nota a margine sulle tempistiche del Black Friday 2022 di Zara, in quanto negli ultimi anni non abbiamo toccato con mano proposte particolarmente allettanti per pubblico prima del famoso venerdì. Da tenere d’occhio eventuali lanci tra domani e dopodomani, sia nello store online, sia nei negozi fisici.

Vi terremo aggiornati sul Black Friday 2022 di Zara, in attesa delle migliori offerte che verranno ufficializzate nel corso delle prossime 72 ore per il pubblico qui in Italia.