Il Samsung Galaxy Z Fold 4 sta ricevendo l’aggiornamento stabile ad Android 13 con la One UI 5.0 anche in Italia: i dispositivi pieghevoli hanno cominciato a ricevere la notifica di avvenuta disponibilità anche nel nostro Paese. La release include anche la patch di sicurezza di novembre 2022, l’ultima disponibile al momento (anche se tra qualche giorno certamente farà capolino quella di dicembre). Il colosso di Seul vuole completare la distribuzione della One UI 5.0 per tutti i dispositivi compatibili entro la fine di quest’anno (stamattina l’upgrade è arrivato anche per il medio-gamma Samsung Galaxy A71).

Non si hanno notizie per quanto concerne il Samsung Galaxy Z Flip 4, che dovrebbe viaggiare di pari passo con il Samsung Galaxy Z Fold 4 (sarà questione di pochi giorni, vedrete che anche i proprietari del pieghevole a conchiglia riceveranno l’aggiornamento stabile ad Android 13 per la One UI 5.0 in Italia). Una volta ricevuta la notifica di avvenuta disponibilità, ricordate di procedere all’installazione solo nel caso in cui la percentuale di carica residua sia superiore al 50% per evitare che il telefono possa spegnersi durante il processo.

Fareste bene anche ad effettuare un backup dei vostri dati da poter ripristinare nel momento in cui si rendesse necessario operare con un hard-reset (può capitare di doverci ricorrere per un motivo o per un altro dopo l’installazione di un major-upgrade). Potreste notare, dopo l’installazione, un certo calo della batteria, che ricordiamo essere del tutto fisiologico in seguito ad un aggiornamento così importante: tempo qualche giorno e l’emergenza dovrebbe rientrare in quanto il sistema avrà modo di stabilizzarsi e di tornare alla normalità. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

