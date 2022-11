Godersi la bellezza del pavimento attraverso un dispositivo robot di aspirazione efficace è possibile, grazie alle nuove offerte per il Black Friday 2022 di yeedi. Si tratta di un’azienda che produce robot aspirapolvere per aiutare i clienti a risolvere i problemi nella loro vita quotidiana. I clienti possono acquistare diversi prodotti dal sito ufficiale yeedi, Amazon e altri rivenditori autorizzati.

Le sorprendenti vendite di yeedi per il Black Friday sono già iniziate e durano fino al 28 novembre. Possiamo aspettarci incredibili risparmi su vari prodotti per robot aspirapolvere con sconti fino al 40% di sconto. Sono stati selezionati prodotti top, tra cui l’ultimo modello con prestazioni di pulizia superiori: ‘vac 2 pro’, il maestro di lavaggio con stazione autopulente: ‘mop station’. Oltre ad altri modelli yeedi più classici: basti pensare a vac station, vac max, progettato per diversi tipi di pavimento.

Tutti i prodotti selezionati condividono lo stesso servizio post-vendita con quelli a prezzo normale. Parliamo di una garanzia di 2 anni senza preoccupazioni e yeedi promette di sostituire l’aspirapolvere robot con uno nuovo se si verifica un problema di qualità entro il periodo di garanzia. Ecco i piani del Black Friday su yeedi (solo per un periodo di tempo limitato).

yeedi vac max – Aiuto per grandi case con moquette e pavimento duro

· La forte potenza di aspirazione di 3000Pa spazza via lo sporco come un uragano.

· Identificazione del tappeto

· Mappatura e navigazione intelligenti

Link Amazon: https://bit.ly/3Nv8oF0

Prezzo di registrazione: 349.99€

Prezzo dell’offerta: 219.99€ (37% di sconto. Prezzo dopo aver utilizzato il coupon. Valido dal 17 al 28 novembre)

yeedi mop station – Il robot aspirapolvere Cleaning Master con stazione autopulente

· Doppio ropping di spin con forza 10N.

· Stazione di autolavaggio con due serbatoi d’acqua da 3,5 litri.

· Potenza di aspirazione 2500PA.

Link Amazon: https://bit.ly/3T3eu0q

Prezzo di registrazione: 649.99€

Prezzo dell’offerta: 499,99 € (23% di sconto, il prezzo della pagina sarà ridotto al minimo, valido dal 18 al 28 novembre)

yeedi vac hybrid – 2-in-1 Robot Vacuum & Mop

· Robot aspirapolvere e mocio 2 in 1 con sensore di tappeto intelligente

· Mappatura e navigazione intelligenti

· Potenza di aspirazione 2500PA

Link Amazon: https://bit.ly/3ft97dt

Prezzo di registrazione: 239.99€

Codice:2INMNYSQ

Prezzo finale:179.99€(25% di sconto, Prezzo dopo l’utilizzo di coupon e codice, valido dal 18 al 28 novembre)

yeedi vac 2 pro – Il miglior robot aspirapolvere per famiglie con bambini

· Sistema di lavaggio oscillante

· Prevenzione degli ostacoli 3D

· 3000PA Potente aspirazione

Link Amazon: https://bit.ly/3E6pbvj

Prezzo di registrazione: 379.99€

Prezzo dell’offerta: 309.99€(18.42% di sconto, il prezzo della pagina sarà ridotto al minimo, valido dal 18 al 28 novembre

yeedi vac station – Un eroe della pulizia domestica 3 in 1

· Aspira e mocio in una volta sola.

· La stazione auto-vuota contiene fino a 30 giorni di sporco e detriti.

· 3000 Pa Invincible Potere Pulente

Link Amazon: https://bit.ly/3fspqr0

Link eBay: https://www.ebay.it/itm/195444123375

Prezzo di registrazione: 499.99€

Prezzo dell’offerta: 349.99€ (30% di sconto, il prezzo della pagina sarà ridotto al minimo, valido dal 18 al 28 novembre)

Tutti i prodotti di cui sopra sono disponibili anche su eBay.

Fineyeedi Nato nel 2019, yeedi si concentra su come utilizzare la tecnologia per semplificare la vita. La visione di Yeedi è quella dicreare prodotti per la pulizia intelligenti affidabili e facili da usare con un grande valore per i clienti globali, aiutandoli a mantenere una casa pulita e sana con facilità. Per ulteriori informazioni, visita http:// eu.yeedi.com e segui @yeedi_official su Instagram e @yeediofficial su Facebook.

