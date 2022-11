Clamoroso in Qatar. Messi stecca clamorosamente la prima partita del Mondiale. L’Argentina, nonostante la rete iniziale messa a segno proprio da Messi, si è arresa per 1-2 al cospetto dell’Arabia Saudita. Una sconfitta inaudita, imprevedibile, drammatica per Messi che adesso rischia di dover salutare anzitempo la manifestazione iridata.

Messi e l’Argentina sono stati surclassati dal dinamismo dei rivali che hanno corso il doppio. Un successo storico per l’Arabia Saudita, una disfatta per Messi ed i suoi compagni che molti pronostici della vigilia indicavano come favoriti nella corsa al titolo di Campioni del Mondo (leggi di più).

La clamorosa sconfitta ha nuovamente dato vigore all’ennesima puntata del tormentone che collega Messi e Diego Armando Maradona. Le due fazioni si fronteggiano da anni per stabilire se Messi sia meglio di Maradona o se Maradona resta il più forte di tutti i tempi, persino meglio di Pelè.

Tra gli argomenti più controversi della diatriba c’è sicuramente la vittoria della Coppa del Mondo. Diego Armando Maradona ha conquistato in Messico, e non solo con la mano de D10S, il titolo di campione del mondo. Messi non ha ancora raggiunto questo traguardo. Anzi, spesso e volentieri, le sue prestazioni nella rassegna iridata sono state al di sotto della sua classe immensa.

Quello di Doha è il Mondiale dell’addio per Messi. L’ultima possibilità di avvicinarsi al trono del D10S del calcio. Il percorso era già irto di ostacoli prima di oggi, adesso diventa per Messi e l’Argentina una montagna quasi impossibile da scalare. I sostenitori di Maradona si placano: continuando così Messi non potrà scalfire il mito di Maradona. I sostenitori di Messi sperano in un sussulto di orgoglio a partire dalla prossima partita contro il Messico che già diventa una sorta di dentro fuori per l’albiceleste.

Dal paradiso del calcio Diego Armando Maradona assiste compiaciuto alla competizione. Ama l’Argentina e tifa per il suo paese. Credo tifi persino per Messi ben sapendo che la sua grandezza non potrebbe esser offuscata neanche da una vittoria in Qatar. Lui è il D10S del calcio, gli altri al massimo fuoriclasse e campioni. Lui ha vinto un Mondiale praticamente da solo ed ha fatto diventare vincente in Italia ed in Europa il Napoli che senza Diego Armando Maradona non ha più vinto nulla se non qualche coppa italiana.

La sconfitta di oggi spegne forse per sempre la discussione Messi-Maradona. A ciascuno il suo e non bestemmiamo più.

