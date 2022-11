La serie tv 1899 è al centro di un’accusa di plagio. L’ultima creazione degli autori di Dark sembra mostrare somiglianze nette con il fumetto realizzato da un’artista brasiliana, Mariana Cagnin, che ora punta il dito contro Netflix.

Per cercare di capire da dove nascono queste accuse di plagio, bisogna parlare di Black Silence. La fumettista ha scoperto la serie tv 1899 qualche giorno fa e, parlandone con i suoi followers su Twitter, si è detta sotto shock quando ha capito in che modo lo show fosse “identico” al suo fumetto Black Silence. Pubblicato nel 2016, il fumetto è ambientato in un futuro apocalittico, in cui i giorni sulla Terra hanno le ore contate. Quindi un gruppo di astronauti viene convocato per riconoscere un pianeta che potrebbe rappresentare l’unica possibilità di sopravvivenza del genere umano (chi ha visto 1899, capirà).

In realtà, le somiglianze tra la serie Netflix e il fumetto sono piuttosto blande. Sono tre cose in comune: un cast eterogeneo (i personaggi imbarcati sulla nave provengono da paesi diversi), le piramidi e lo spazio. Nella serie tv 1899, le piramidi esse vengono usate come dispositivo che controlla le simulazioni che si verificano nel corso degli episodi. In Black Silence, l’equipaggio atterra su un pianeta che ha un’enorme piramide nera che lentamente li fa uscire fuori di testa.

Su Twitter, l’autrice ha anche indicato come il suicidio di massa e i codici usati in 1899 siano state plagiate. In realtà, in questo punto Black Silence e 1899 non si assomigliano per niente, e cambia il modo in cui vengono utilizzati. In Black Silence , il singolo personaggio si uccide dopo essere impazzito a causa della piramide, un oggetto che non è intrinsecamente malvagio nel 1899. Nella serie, inoltre, vediamo le persone buttarsi in mare dopo aver sentito uno strano suono. Inoltre, poiché l’intera storia faceva parte di una simulazione, sappiamo che nessuna di quelle persone è effettivamente morta.

Finora, né Netflix, né i creatori di 1899, Jantje Friese e Baran bo Odar, hanno commentato questa accusa.

