Giaele è una viperetta piccante, parola di Taylor Mega che ieri ha avuto modo di andare a farle visita al Grande Fratello Vip. In una noiosa puntata in cui l’assenza dei positivi inizia a pesare e in cui gli argomenti sono sempre di meno, ecco che Alfonso Signorini si gioca la carta della ex e del pettegolezzo.

Chi ha seguito i gossip estivi sa bene che Taylor Mega e Giaele de Donà hanno avuto un flirt estivo salvo poi diventare amica ed è proprio in questa veste che la bella influencer ieri sera è sbarcata al Gf Vip. Signorini chiede alla Mega se hanno avuto una relazione sessuale e la sua ospite non nega al grido di: “Alfonso che ti devo dire, lei passava nuda …”. Il tono che usa con l’amica, però, non è sempre scherzoso:

“Mi manchi tanto. Sei stupenda, sei un diamante, non sei bigiotteria devi splendere. Io se venissi qua dentro e vedessi questa Giaele non avrei la stessa confidenza che ho con te fuori. Sei una donna forte. Sei molto di più di quello che stai facendo vedere…Ti ricordi quando stavamo a Capri e mi dicevi che sembravo una nonna? Ora sei tu la nonna”.

In molti sono convinti che la bella gieffina si stia appiattendo per via della liason che stanno avendo Oriana e Antonino, al quale lei era molto interessata. I tre sono stati protagonisti di uno scialbo teatrino ieri sera in cui proprio Giaele ha ammesso di non voler vedersi strappare via il suo amico visto che lui può essere solo questo per lei, in quanto donna sposata. Della stessa idea non sembrava Oriana convinta che lei provi qualcosa per lui e quindi gelosa della sua presenza.