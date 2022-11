Il gioiello da polso Apple Watch Ultra, probabilmente lo smartwatch più bello, elegante e dedicato agli sportivi presente ad oggi sul mercato, è in super sconto su Amazon al prezzo di 929 euro (invece di 1009 euro di listino) e nella fantastica colorazione Galassia. La disponibilità è immediata, il dispositivo è venduto e spedito dall’e-commerce e, se siete clienti iscritti al servizio Prime, la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi. Parliamo di uno smartwatch potente, grande, dotato di uno schermo straordinario e una cassa in titanio piuttosto generosa di 49mm. La misura del prodotto in questione, ed oggi in super offerta, è la taglia M adatto per polsi da 145‑190mm. Andiamo a vedere insieme altri dettagli sulle caratteristiche tecniche.

Il bellissimo Apple Watch Ultra (GPS + Cellular) è un perfetto mix di robustezza e capacità; presenta una cassa da 49mm con vetro anteriore piatto in cristallo di zaffiro e con bordo protettivo in titanio, corona digitale con feedback aptico, doppio altoparlante e array di tre microfoni. Il wereable è certificato MIL-STD 810H, risulta resistente alla polvere con grado IP6X e all’acqua fino ad una profondità di 100 metri, oltre ad essere adatto per le immersioni amatoriali fino a 40 metri. L’indossabile è anche dotato di profondimetro con sensore di temperatura dell’acqua. Lo smartwatch sfoggia un display Retina always-on LTPO OLED con luminosità fino a 2000 nit e risulta più ampio di quasi il 27% in più rispetto all’Apple Watch SE. Il prodotto è alimentato da un S8 SiP con processore dual-core a 64 bit.

L’Apple Watch Ultra ha connettività Wi-Fi 802. 11b/g/n 2.4GHz e 5GHz, Bluetooth 5.3, LTE e UTMS, GNSS di precisione a doppia frequenza, GPS, Galileo e BeiDou. Il GPS di precisione a doppia frequenza individua la posizione esatta per calcolare distanza, ritmo e percorsi. Integra una batteria ricaricabile agli ioni di litio, garantendo fino a 36 ore di autonomia e fino a 60 ore con impostazioni Low Power. Il device è dotato di sensori evoluti come quello per il controllo dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), cardiofrequenzimetro ottico di terza generazione ed ECG. Insomma, questo e tanto altro ancora lo troverete a bordo di questo straordinario orologio, oggi in super offerta su Amazon. Non fatevelo scappare!

