Ci sono ancora una volta titoli ingannevoli in circolazione sul web ed in particolare sui social, a proposito delle condizioni di Michael Schumacher oggi. Qualcuno interpreta notizie relative a suo figlio Mick in modo del tutto sbagliato, pensando che il campione tedesco sia morto, un po’ come avvenuto ad inizio ottobre stando al nostro ultimo articolo a tema. Vediamo come stanno le cose, ma soprattutto come sia nato l’ennesimo malinteso a proposito di un personaggio che ha fatto la storia della Ferrari e della Formula 1.

Risultano ancora titoli ingannevoli su Michael Schumacher oggi 22 novembre e sulle sue condizioni

Cosa è successo in queste ore? Sostanzialmente, i titoli su Michael Schumacher oggi e sulle sue condizioni lasciano pensare effettivamente al peggio, visto che qualcuno parla della “clamorosa confessione” di suo figlio a proposito del papà, da anni vittima di un terribile incidente avvenuto sulla neve. In realtà, le ultime dichiarazioni di Mick rappresentano soltanto un’apertura alla possibile proposta della Mercedes, che potrebbe offrirgli un posto come terza guida in vista della prossima stagione.

Già, perché ad oggi il ragazzo non ha un sedile e appare improbabile che per lui si possa configurare uno scenario migliore. Sostanzialmente, un eventuale passaggio in Mercedes rappresenterebbe, seppur parzialmente, uno step simile rispetto a quello che abbiamo osservato anni fa con Michael Schumacher. Questo il parellelismo che a conti fatti ha ispirato alcuni titoli poco chiari sul campione tedesco, per il quale non si hanno aggiornamenti chiari ed ufficiali sulle condizioni da un po’ di tempo a questa parte.

Ancora una volta, invito tutti a non fare clickbait su Michael Schumacher, visto che la pratica decisamente triste pare non conoscere freni da alcuni anni. Soprattutto in Italia, con l’approccio di specifche testate assolutamente da condannare.