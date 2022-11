Ci sono ulteriori indiscrezioni che dobbiamo prendere in esame questa settimana, per quanto concerne la tanto attesa uscita dei biglietti di Milan-Roma. Già, perché se poco meno di una settimana fa avevamo preannunciato una possibile svolta tra il 5 ed il 15 dicembre, osservando lo storico del club rossonero per i big match e per le partite che arrivavano dopo un periodo di inattività, ora ci sono ulteriori spunti che possiamo analizzare più da vicino.

Tutte le anticipazioni del caso a proposito dei tempi di uscite sui biglietti di Milan-Roma a gennaio

Nonostante manchi circa un mese e mezzo alla partita, abbiamo testimonianze di utenti che avrebbero avuto un contatto diretto proprio con il club campione d’Italia. Chi è riuscito a parlare con operatori, ha ottenuto in buona sostanza la stessa indiscrezione, in quanto i biglietti di Milan-Roma dovrebbero risultare disponibili attorno al 5 dicembre. Dunque, dovremmo restare lontani dal termine massimo che vi avevamo riportato in un primo momento.

Per quanto riguarda la gestione delle varie fasi di vendita per i biglietti di Milan-Roma, è praticamente scontato che ci sarà una breve finestra durante la quale gli abbonati potranno acquistare un biglietto per altre persone. Dopo un paio di giorni, poi, dovrebbe scattare la vendita libera. Sotto questo punto di vista, l’approccio della società è standardizzato a prescindere dal blasone dell’avversario.

Per quanto concerne la vendita dei biglietti di Milan-Roma riservata al settore ospiti, è possibile che si finisca nella settimana che inizia il 12 dicembre, con circa 5.000 ticket che dovrebbero essere messi a disposizione per i tifosi della compagine giallorossa. Seguiranno ulteriori riscontri nei prossimi giorni, quando saranno chiare e certe le decisioni del Milan in vista di una delle partite più attese dell’intero mese di gennaio in Serie A.

