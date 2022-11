L’ultimo premio dei Maneskin fa storcere il naso e sui social c’è chi polemizza. Il motivo è presto detto: stanotte i Maneskin si sono aggiudicati l’ennesimo premio della loro carriera ma qualcosa non torna. Il gruppo guidato da Damiano David ha infatti trionfato in una prestigiosa categoria Oltreoceano ma a far chiacchierare è la canzone con la qualche sono stati nominati.

Il gruppo ha trionfato nella categoria Best Rock agli Ama, gli American Music Awards 2022, ma il brano che ha consentito loro di aggiudicarsi il premio è una cover. Sì, avete letto bene. I Maneskin hanno vinto con un pezzo che appartiene sicuramente al loro repertorio ma non è una canzone originale presentata dal gruppo.

Andiamo con ordine. Nel momento dell’annuncio delle nomination degli Ama 2022, i Maneskin se ne sono aggiudicate 4, ossia 4 sono state le categorie in cui è apparso il nome del gruppo romano. Un bel traguardo, che lo ha posto al pari dei gruppi internazionali più seguiti al mondo.

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, poi, si è tenuta la cerimonia di premiazione, negli Stati Uniti. Sono stati svelati tutti i vincitori degli American Music Awards 2022 e anche i Maneskin si sono portati a casa un premio. La categoria nella quale hanno trionfato è la Favourite Rock Song, ossia la canzone rock preferita. C’è solo un problema: la canzone in questione è una cover.

I Maneskin infatti erano in nomination con Beggin’, insieme a mostri sacri della musica internazionale del calibro di Foo Fighters, Red Hot Chili Peppers e Imagine Dragons. Beggin’ è infatti la cover dell’omonimo brano pubblicato nel 1967 dal gruppo statunitense The Four Seasons. Una responsabilità non di certo dei Maneskin, che però fa storcere il naso.

I nominati:

Foo Fighters, “Love Dies Young”

Imagine Dragons x JID, “Enemy”

Kate Bush, “Running Up That Hill (A Deal With God)”

Måneskin, “Beggin’”

Red Hot Chili Peppers, “Black Summer”