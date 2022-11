Buone notizie per i tanti utenti che in questi due anni hanno deciso di puntare con decisione sul Samsung Galaxy S20 FE, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta disponibile l’aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0. Una vera e propria svolta, se pensiamo che il modello standard di questa serie ha addirittura ricevuto una patch aggiuntiva dopo quella più attesa, come abbiamo avuto modo di raccontarvi sul nostro magazine negli ultimi giorni. Vediamo più da vicino, dunque, quali sono le indicazioni trapelate per il pubblico, in modo da farci trovare pronti al momento della ricezione della notifica.

Prime informazioni concrete anche per il Samsung Galaxy S20 FE sul nuovo aggiornamento con Android 13 e One UI 5.0

Quali sono le informazioni raccolte fino a questo momento per il Samsung Galaxy S20 FE, in ottica aggiornamento Android 13 e One UI 5.0? Come riporta SamMobile, si tratta del firmware G780FXXUAEVK3. Il nuovo pacchetto software ha un peso pari a circa 2 GB e attualmente risulta in fase di lancio in Russia. Come sempre avviene in questi casi, salvo imprevisti e anomalie diffuse in seguito al suo esordio sul mercato, potrebbe raggiungere altri mercati nei prossimi giorni.

Provando a scendere ulteriormente in dettagli, sappiamo che il nuovo software di cui vi stiamo parlando oggi porti con sé anche la patch di sicurezza di novembre 2022 sullo smartphone. Insomma, un modo per saltare uno step e mettersi in pari da subito con il Samsung Galaxy S20. Da non dimenticare, inoltre che l’upgrade risulti disponibile per la versione Exynos 990 del Samsung Galaxy S20 FE, mentre quella con Snapdragon non ha ancora iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13.

Staremo a vedere quanto tempo dovremo attendere prima che arrivi sui Samsung Galaxy S20 FE in commercio in Italia.