La vera e propria settimana del Black Friday Amazon parte in questo lunedì 21 novembre e le offerte non mancano anche per quanto riguarda l’IPhone 13 del 2021 e pure il nuovissimo iPhone 14. In pratica, chi punta ad un dispositivo Apple (pure per il prossimo periodo natalizio come regalo sotto l’albero) può contare su uno sconto davvero interessante su entrambi i modelli appena menzionati.

Per quanto riguarda l’iPhone 13 lanciato l’anno scorso, guarda caso, lo sconto è naturalmente più importante vista, si fa per dire, l’ “anzianità del prodotto”. L’occasione del momento è quella per il modello da 128 GB del melafonino del 2021, nella colorazione galassia. Il dispositivo viene infatti venduto ora a 799 euro, non più a 939 euro come da prezzo di listino. La promozione è senz’altro interessante ma andrà considerato solo un aspetto non certo trascurabile: il pacco con il melafonino non arriverà a destinazione prima del 12 dicembre. Giungerà di certo in tempo per andare a finire magari sotto l’albero ma non possiamo dire che la consegna, in questo caso, sia celere.

Altra strepitosa offerta di questa settimana Black Friday Amazon è anche quella dedicata all’iPhone 14 appena lanciato. Il risparmio attuale investe il modello di dispositivo Apple con 256 GB di memoria interna. Per averlo bisognerà ora pagare 1057 euro anziché i canonici 1159 euro per un risparmio considerevole di quasi 100 euro. La scontistica investe, in questo momento, l’esemplare nella colorazione RED e per fortuna non sono previsti tempi di attesa importanti, visto che il pacco arriverà a destinazione entro e non oltre la corrente settimana. Tutte le promozioni fin qui elencate sono naturalmente legate alla disponibilità di scorte: visti gli importanti sconti, il consiglio utile è quello di non attendere molto per l’acquisto, visto che i prodotti selezionati potrebbero andare velocemente a ruba.

