Qualche giorno fa il quotidiano ‘Cronache di Napoli’ aveva scritto in prima pagina “Sirigu sempre infortunato, il Napoli pensa a Cragno”. Una frase che sa molto di possibile addio tra l’esperto portiere sardo, giunto questa estate alla corte di mister Spalletti da svincolato e della società del presidente Aurelio De Laurentiis. C’è da dire che fino ad oggi l’estremo difensore ex Genoa non ha ancora accumulato minuti in una gara ufficiale, stessa sorte sta capitando ad Alessio Cragno, acquistato in estate dal Monza come portiere titolare, ma che adesso sta facendo panchina a Di Gregorio.

Tuttavia, il Napoli che verrà sta pensando molto anche al ruolo del portiere. In seguito al rinnovo di contratto ufficiale di Alex Meret fino al 2024, con opzione per un’ulteriore stagione, il club partenopeo adesso sta pensando di rinforzare anche questo reparto. L’arrivo di Salvatore Sirigu in estate è stato importante, perché il 35enne di Nuoro si è mostrato subito leader all’interno dello spogliatoio e fondamentale per la crescita, sia emotiva che tecnica, dello stesso Meret. Ad ogni modo, il campione d’Europa lamenta spesso problemi di natura muscolare, che fino ad ora non gli hanno consentito di esordire in un match ufficiale della stagione in corso e, a tal proposito, il club azzurro sta già cercando ulteriori soluzioni per andare a migliorare anche il reparto degli estremi difensori.

Molto probabilmente, infortuni permettendo, Sirigu sarà il portiere titolare nei match di Coppa Italia, la cui prima partita si terrà contro la Cremonese a metà gennaio. Ad ogni modo, il Napoli vuole avere le spalle coperte e, secondo il quotidiano partenopeo citato ad inizio articolo, avrebbe già in mente un nuovo secondo portiere che, sulla lista del ds Giuntoli, porta il nome e cognome di Alessio Cragno. Anche per lui pochissimi minuti giocati ad inizio campionato, poi solo panchina e questa situazione potrebbe portare l’ex Cagliari a chiedere la cessione già a gennaio. Certamente la società di ADL potrebbe essere pronta ad offrirli un contratto, ma solo come secondo di Meret.

