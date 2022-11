Morgan scrive a Crozza e pubblica la nota su Instagram. Il cantautore brianzolo ha postato lo screenshot della pagina Wikipedia del comico, conduttore e attore genovese al quale rivolge un appello per avere chiarezza su una collaborazione del 2008. Marco Castoldi si fa alcune domande e chiede a Maurizio Crozza di rispondergli “se non ti costa troppa fatica”. Cos’è successo?

Morgan scrive a Crozza: l’antefatto

Perché Morgan scrive a Crozza? Per rispondere dobbiamo fare un passo indietro. Era il 2008 e il frontman dei Bluvertigo partecipò a una puntata di Crozza Italia per rendere omaggio al cantautore Luigi Tenco per proporre una commemorazione insolita del grande assente: la sua versione ironica.

Tenco, infatti, scrisse e incise un brano dal titolo La Ballata Della Moda, un manifesto satirico della società a lui contemporanea in cui si prendeva gioco di chi spacciava ogni sua azione per istintiva, ma in realtà non si rendeva conto di essere il risultato del bombardamento pubblicitario di quegli anni.

Morgan e Crozza, quindi, duettarono sulle note de La Ballata Della Moda e il video è ancora disponibile su YouTube.

La lettera di Morgan a Crozza: “Mi odi?”

Sostanzialmente, la lettera di Morgan a Maurizio Crozza è una richiesta di spiegazioni alla luce del materiale che il comico pubblica costantemente su Internet dopo ogni puntata di Fratelli Di Crozza. Morgan lamenta un’assenza di tracce del loro duetto su Internet, e mostra come prova una pagina di Wikipedia in cui si parla della quarta edizione di Crozza Italia andata in onda proprio nel 2008 e per la quale si menzionano i nomi di Carla Signoris, Ambra Angiolini e della sessuologa Lorena Berdun, oltre a quello di Ivan Scalfarotto.

Manca, quindi, il nome di Morgan, e a questo dobbiamo la sua lettera di cui riportiamo il testo:

“Carissimo Maurizio, ti scrivo dall’anno 2022, e siccome sono nato nel 1972 ho esattamente 50 anni. Quando ne avevo 30 ero diverso, un po’ più bello, sinceramente, dicono che non sono invecchiato male, ma a me sembra di portare i segni non tanto fuori ma dentro, del passare del tempo. Tu invece non sei per niente invecchiato, sei identico a quando lavoravamo insieme, cioè nel 2008, ti ricordi? Dovresti ricordarti, abbiamo fatto tante puntate del tuo show, mi invitavi sempre e volevi sempre cantare con me i pezzi di protesta di Luigi Tenco, poi facevamo anche tante altre cose. Io mi ricordo benissimo ad esempio una versione divertente di “Don’t let the sun” dove tu imitavi Elton John e io George Michael, ma fondamentalmente io ero ero un po’ un pretesto perché tu volevi cantare quei pezzi strani di Tenco che solo con me potevi fare, e devo dire che canti anche benino, te la cavi non male. Però non c’è traccia alcuna di quello che hai fatto con me, sul web, sui canali ufficiali della rete LA7, sui tuoi canali, nulla, addirittura nelle informazioni relative ai tuoi programmi da nessuna parte c’è scritto che io c’ero, e mi sembra assurdo, ero ospite fisso! Non si trova nulla, eppure tu hai pubblicato tutto, c’è tutto quello che hai fatto, ed è tantissimo, caspita incredibile, praticamente tu sei sempre in televisione, ci saranno migliaia di puntate dei tuoi programmi, tutto, tranne le cose fatte con me. Ma perché? Mi odi? Ma soprattutto poi perché cancellare ovunque anche le informazioni, come se fossimo in un film di fantascienza in cui ti cambiano il passato. Se provate ad andare su Wikipedia vedrete che io non sono mai esistito nell’edizione del 2008, non si fa nemmeno cenno. Volevo sapere se io mi sono inventato tutto o se nella realtà è successo veramente. La trovo una cosa molto strana, decisamente poco professionale e soprattutto un po’ inquietante, qualunque sia la verità, perché se non è successo, allora chiedo di ricoverarmi subito in clinica psichiatrica, se invece è successo allora mi fai un po’ paura tu. Fammi sapere se non ti costa troppa fatica”.

Un follower cerca di fare chiarezza: “Forse non conoscete come funziona Wikipedia, ognuno può aggiungere contenuti, non è mica la pagina ufficiale di Crozza”.

Maurizio Crozza risponderà alle domande di Morgan?

