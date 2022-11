Importante rilancio questa mattina da parte di MediaWorld, in vista del Black Friday 2022, che si concretizzerà al massimo venerdì 25 novembre. Proviamo a capire come stiano evolvendo le cose, considerando il fatto che le promozioni di questa mattina coinvolgono sia il mobile, con l’iPhone 13 a fare di nuovo la voce grossa, sia l’ambito gaming. Insomma, dopo le occasioni che abbiamo portato alla vostra attenzione alcuni giorni fa con un altro articolo, occorre capire come stiano evolvendole cose da alcune a questa parte.

Focus sulle offerte MediaWorld per il Black Friday 2022 da oggi 21 novembre: non solo l’iPhone 13

In attesa delle vere promozioni in arrivo tra poco meno di quattro giorni, quali sono le offerte più allettanti che possiamo sfruttare su MediaWorld in nome del Black Friday questo lunedì? A fare la voce grossa, ancora una volta, l’iPhone 13. Nonostante sia arrivato sul mercato il suo successore, il modello lanciato sul mercato nel 2021 continua ad essere molto desiderato, al punto che ora possiamo procedere con il suo acquisto a soli 799 euro. Prezzo molto basso rispetto agli standard dello store, ovviamente per la versione con taglio di memoria inferiore.

Quanto agli altri produttori, occhio anche al Samsung Galaxy A33, con uno sconto del 45%, fino ad arrivare a Samsung Galaxy Buds 2, visto che in questo frangente il risparmio ammonta al 46%. Come accennato in precedenza, le promozioni MediaWorld di queste ore coinvolgono anche l’ambito gaming, se pensiamo al volante Koch Media di Super Mario Kart Racing su Nintendo Switch a 54,99 euro. Completano il quadro la sedia Gaming Nacon PlayStation, con sconto del 26,08% ed un prezzo pari a 169,99 euro, e la sedia Gaming Nacon 310, acquistabie a soli 89,99 euro.

Insomma, il Black Friday 2022 su MediaWorld è già iniziato e a quanto pare potremo andare oltre il solito iPhone 13.

