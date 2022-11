I bordi piatti degli iPhone 12, 13 e 14 potrebbero avere fatto il loro tempo: la mela morsicata, difatti, starebbe considerando la possibilità di tornare a bordi più dolci a bordo degli iPhone 15. I prossimi dispositivi vedranno cambiata l’estetica della linea, com’è consuetudine fare una volta finito il precedente ciclo triennale. L’azienda californiana potrebbe anche realizzare la scocca degli iPhone 15 di fascia alta in titanio, utilizzato già da qualche anno sugli Apple Watch.

Il leaker @ShrimpApplePro su Twitter ha fatto sapere che i bordi posteriori degli iPhone 15 potrebbero essere resi leggermente arrotondati, con una curva che richiamerebbe quella che Apple ha già utilizzato per gli iPhone 5C qualche anno fa. Per la scocca si parla nuovamente del titanio, con la parte posteriore che resterà in vetro. All’inizio di quest’anno era stato detto lo stesso degli iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max circa il titanio, salvo poi continuare ad impiegata l’alluminio per i modelli standard e l’acciaio inossidabile per quelli Pro. Il titanio è più resistente ai graffi ed anche più complicato da incidere, anche se l’azienda californiana ha comunque già realizzato un procedimento di sabbiatura che permette di regalare alla superficie una maggiore luminosità.

La mela morsicata sembra anche utilizzerà dei rivestimenti che impediranno il depositarsi delle impronte digitali (qualcosa di simile è già avvento per Apple Watch, Watch Ultra e Apple Card). Il titanio non è ancora stato impiegato per iPhone e iPad: sarebbe la prima volta a bordo degli iPhone 15 se la cosa venisse confermata come stanno riportando alcuni leaker, tra l’altro anche piuttosto affidabili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

