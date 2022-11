Ilaria D’Amico fa flop e rischia la cancellazione del suo programma, Che c’è di Nuovo, come andrà a finire? Tutti i lavori e le modifiche fatte in questi giorni per permettere alla conduttrice di portare a casa il risultato sperato (o almeno decoroso), non sono bastati e adesso il programma di Rai2 rischia davvero grosso, o quasi.

Il programma di Ilaria D’Amico è stato collocato al giovedì sera in prima serata ma il suo flop, un misero 3% scarso al debutto (e poi il calo fino a sotto i due punti percentuali), sta mettendo vertici di Rai2 in crisi: è tutto pronto per tagliare via la conduttrice? Secondo quanto rivela Dagospia sembra che Antonio di Bella avrà il compito di prendere la decisione finale sulle sorti del programma tenendo conto di una media dell’ 1.65% di share a fronte di costi onerosi (solo la conduttrice porta a casa ben 13 mila euro a puntata), quale sarà la sua soluzione?

Qualcuno parla di un possibile slittamento in seconda serata per Che c’è di Nuovo mentre altri ancora sperano e sognano una cancellazione definitiva per evitare ulteriori perdite, come andrà a finire? Il pubblico Rai continua a boicottare il programma della D’Amico soprattutto dopo le sue ultime dichiarazioni, in veste di ospite a Cartabianca, in termini di reddito di cittadinanza e politica. Ci sarà quindi un taglio per il suo programma o semplicemente sarà nuovamente rimaneggiato e, magari, sfoltito un po’ per essere spostato in seconda serata? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni.

Al momento Che C’è di Nuovo è ancora in programma giovedì sera, poi capiremo in corso d’opera cosa e quando cambierà il percorso di Ilaria D’Amico in tv.