Un coro à la Coldplay di Viva La Vida, che riecheggia anche negli archi decisi dell’arrangiamento: così si apre il nuovo singolo di Eros Ramazzotti, un manifesto che i nostalgici vivono come una versione 2.0 dell’iconica Nuovi Eroi, un binomio presente anche nel testo di questo estratto dall’ultimo album Battito Infinito.

Gli Ultimi Romantici, questo il titolo del nuovo singolo di Eros Ramazzotti, ha tutte le carte in regola per diventare un nuovo classico del cantautore romano, con la sua voce inconfondibile che si accompagna con una batteria dritta in 4/4, chitarre acustiche e architetture sonore radiofoniche.

Il testo, del resto, offre una visione degli innamorati intesi come guerrieri rivoluzionari: “È sottinteso per noi pensare insieme, anche se non si usa più“. Una generazione, quella raccontata da Eros Ramazzotti, che oggi sembra quasi estinta. Parliamo di quelle persone che ancora credono nell’amore vero, quello che va oltre la superficie e si compone di persone che nella coppia mettono passione, oltre alla presenza.

Gli Ultimi Romantici di Eros Ramazzotti sono quelli che si completano a vicenda, che non si perdono in una routine asettica e automatizzata, bensì vivono ogni giorno come se fosse l’ultimo. Il video del nuovo singolo di Eros Ramazzotti è un cortometraggio in bianco e nero firmato da Sergio Pappalettera in cui vediamo i due protagonisti catturati in una continua ricerca dell’altro.

Nel frattempo il cantautore romano è pronto per la nuova avventura del Battito Infinito World Tour: dopo la branca statunitense, Eros Ramazzotti continuerà la promozione del disco in Sud America. Nel 2023 toccherà all’Italia con 10 date da marzo a maggio.

Testo

È necessario per noi capirsi bene

Anche se non si usa più

Tutto è così artificiale com’è

Qui l’eccezione sei tu È sottinteso per noi pensare insieme

Anche se non si usa più

Tutto è già superficiale com’è

Chi scava dentro sei tu

Sei tu

Nei pensieri miei

Io te li leggerei

Stringimi più forte che puoi

Possiamo viverci sai

Se lo vuoi Nonostante questi tempi aridi

Come vedi siamo ancora qui

Con i nostri guai

Quelli come noi

Forse sono i nuovi eroi

Nonostante questi tempi comici

Nascondiamo gli occhi lucidi

Ma ci pensi mai

Forse un giorno poi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi È fondamentale per noi volersi beneAnche se non si usa più

Tutto è così artificiale com’è

Qui l’eccezione sei tu

Sei tu Nei pensieri miei

Possiamo viverci lo sai Nonostante questi tempi aridi

Come vedi siamo ancora qui

Con i nostri guai

Quelli come noi

Forse sono i nuovi eroi

Nonostante questi tempi comici

Nascondiamo gli occhi lucidi

Ma ci pensi mai

Forse un giorno poi

Gli ultimi romantici

Saremo solo noi Gli ultimi romantici

Saremo solo noi Gli ultimi romantici

Saremo solo noi

