Ci sono alcuni aspetti che dobbiamo prendere in esame oggi, per quanto riguarda la questione del tanto discusso assegno unico. Provando ad andare oltre il ritardo accumulato da INPS con il pagamento di novembre, visto che fonti ufficiali affermano come non ci siano date certe e stabili per l’erogazione del saldo (ne abbiamo parlato la scorsa settimana con un altro articolo), oggi 21 novembre bisogna prendere in esame altri aspetti. Nel dettaglio, tiene banco il fatto che diverse richieste siano finite “in riesame” senza una motivazione chiara per chi dovrebbe usufruirne.

Alcuni riscontri sulle tante domande per assegno unico in riesame: cosa dice INPS in merito

La situazione, soprattutto per alcune famiglie, è dunque delicata. Ci sono tante domande per assegno unico in riesame e, di conseguenza, qualora abbiate riscontrato una situazione simile, il vostro non è un caso isolato. Per quale motivo si è venuta a creare una situazione del genere? Diversi quesiti si trovano sui social di INPS in queste ore, che non a caso ha provato a fornire una risposta per tutti nel tentativo di gettare acqua sul fuoco:

“Solitamente salvo anomalie, problematiche o documenti mancanti l’esito arriva entro circa 60 giorni dalla domanda e successivamente l’accredito. Ma se la sua domanda risulta in riesame potrebbe voler dire che è stato necessario effettuare maggiori controlli e in questi casi non possiamo fornire una tempistica esatta“.

Insomma, le anomalie sono sempre dietro l’angolo e dovremo fare molta attenzione alla gestione delle singole domande per assegno unico nelle prossime settimane. Si spera che la normale erogazione dei pagamenti possa riprendere nel giro di una settimana circa, arrivando serenamente a fine novembre. A voi come stanno andando le cose? Fateci sapere qui di seguito con un commento, per comprendere quale sia lo stato di altre domande.