Com’è finito The Walking Dead? Mentre il pubblico italiano si prepara a godere del gran finale in onda oggi su Disney+, negli Usa c’è già chi a stento riesce a chiudere la mandibola dopo un finale di stagione e di serie perfetto, in cui tutto sembra essere andato al proprio posto al grido di ‘Noi siamo quelli che vivono’. Questo è. In realtà chi ha seguito la serie ha imparato a capire che The Walking Dead non è mai stata semplicemente una ‘serie sugli zombie’ ma qualcosa di più, il racconto di Sopravvissuti tra vita ed etica, scelte complicate e dolore, fino a qualche ora fa, quando sulle loro vite è calato il sipario.

‘Quelli che vivono’ hanno avuto la loro rivincita anche su chi ha cercato di incastrarli, ucciderli, mangiarli e colpirli, ma come è finito The Walking Dead e chi è morto in questo finale di serie?

ATTENZIONE SPOILER!

I sopravvissuti si sono trovati intrappolati tra l’esercito del Commonwealth e un branco di zombie inviati per ordine del governatore Pamela Milton e pronti a riversarsi nell’ospedale dove Daryl e Carol hanno effettuato una trasfusione di sangue d’emergenza per salvare Judith Grimes, rimasta coinvolta nel fuoco incrociato durante una sparatoria con i soldati del governatore.

Rosita, padre Gabriel ed Eugene si sono separati dal gruppo per raggiungere la figlia della prima, mentre Maggie, Negan ed Ezekiel hanno aiutato a evadere il generale Mercer che, però, si è rifiutato di rimanere a guardare mentre l’esercito del governatore Milton ha iniziato a sparare ai cittadini sorpresi ad arrampicarsi sui cancelli. A quel punto, tutti hanno messo in gioco la propria vita per sbloccare i cancelli mentre Negan ha cercato di convincere Maggie a non assassinare il governatore Milton, offrendosi di sparare il colpo fatale se ciò significava salvare Maggie dalle conseguenze.

Questo ha cambiato il corso del loro rapporto visto che Maggie, più avanti, ammetterà di non volerlo più odiare ma di non riuscire a perdonarlo per aver ucciso Gleen. Mercer ha arrestato il governatore Milton per gravi crimini contro il popolo del Commonwealth mentre i vaganti sono stati attratti e uccisi con una detonazione programmata distruggendo anche le Tenute.

Dopo un salto temporale di un anno, il Commonwealth ha trovato un nuovo inizio sotto il governatore Ezekiel e i vice Michael Mercer e Carol Peletier, i sopravvissuti lavoreranno per renderlo un posto migliore mentre Eugene e Max hanno dato il benvenuto a una bambina, di nome Rosie. Il gruppo formato da Yumiko, Magna e le sorelle Kelly e Connie si sono stabilite al Commonwealth mentre Lydia ed Elijah sono messaggeri per le comunità collegate di Commonwealth, Hilltop e Alexandria.

Maggie e il figlio sono tornati a Hilltop mentre Alessandria è tornata ad essere una zona sicura con Gabriel ed Aaron, Negan si è trasferito altrove mentre Daryl, scoperto di Michonne e Rick, ha deciso di partire affidando i bambini alle cure di Carol ed Ezekiel.