Novità in vista per WhatsApp desktop, molto utilizzato soprattutto da coloro che ogni giorno si ritrovano a dover lavorare davanti al pc. Come accade per l’app di messaggistica per smartphone, anche qui si sta cercando di puntare tutto sulla sicurezza e la privacy, evitando insomma che occhi indiscreti possano ritrovarsi a leggere le nostre conversazioni. Attualmente infatti per WhatsApp desktop non c’è un vero e proprio filtro sicurezza, una volta che avremo avviato la configurazione sul pc, chiunque collegandosi da questo device potrà effettivamente entrare nelle nostre conversazioni.

Novità in arrivo per la sicurezza per WhatsApp Desktop: aggiornamento ad un passo per il login

Insomma, bisogna andare oltre le novità generiche introdotte la scorsa settimana per l’app. Prima era necessario che lo smartphone fosse presente e connesso a WhatsApp per poter interagire dal pc, ora invece non c’è più tale dipendenza, ma ciò inevitabilmente permette a chiunque di potersi collegare con il nostro account WhatsApp. Proprio per questo sembra essere in fase di sviluppo la possibilità di accedere su WhatsApp desktop attraverso una password.

Sono stati come sempre i colleghi di WABetaInfo ad individuare tale novità, una funzionalità che risulta essere in fase di sviluppo, ma che potrebbe arrivare a breve per la versione Web e desktop di WhatsApp. Sappiamo come per iOS e Android sia stata in passato diffusa la possibilità di impostare una password prima di accedere all’app. Situazione che risultava essere indipendente dal login che comunemente viene effettuato per accedere al proprio account nel momento in cui si inizia ad utilizzare l’app.

Ebbene ora anche per WhatsApp desktop si sta studiando tale opzione, poter impostare una password per accedere al servizio di messaggistica da web o pc e questa non sarà condivisa con i server dell’azienda, ma verrà salvata in locale. Trattandosi di una funzione oggetto di test, per ora non c’è la possibilità di provarla ed a questo punto bisogna solo attendere quando diventerà pubblica. Non dovrebbero trascorrere ancora molte settimane per assistere a tale novità, un elemento in più per mantenere al sicuro le proprie conversazioni di WhatsApp.

