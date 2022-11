L’inflazione rischia di fare altri danni collaterali, questa volta per quanto riguarda il prezzo delle multe, che potrebbe aumentare, ed anche di molto. Il 1 gennaio 2023, come riportato da ‘ilsole24ore.com‘, si applicherà l’adeguamento biennale delle sanzioni, stando a quanto prevede il Codice della Strada. L’aumento verrà calcolato sulla base del FOI, ovvero all’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (l’indice viene elaborato da ISTAT su base mensile).

Se ne era già discusso ad inizio settembre (come da noi anticipato in questo articolo dedicato), ma adesso arrivano conferme, tra l’altro anche di un rincaro delle multe più ingente di quanto si era inizialmente prospettato. Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sui consumatori, ha fatto sapere che entro il 1 dicembre di ogni biennio, il Ministro della Giustizia, insieme ai Ministri dell’Economia e delle Finanze, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, detta i nuovi limiti delle multe amministrative, effettive poi dal 1 gennaio dell’anno successivo. Baldelli ha chiesto allo Stato di includere una norma che blocchi l’aumento delle multe, data già l’alto tasso di inflazione che pesa sulle tasche degli italiani. Al momento, si stimano incrementi dell’11% rispetto agli importi previste per le multe attuali. Le associazioni dei consumatori naturalmente appoggiano la posizione di Baldelli, facendo appello al Governo Meloni per calmierare da subito la questione.

Il Ministero dei Trasporti ha già fatto sapere di star studiando delle soluzioni per scongiurare la stangata. Staremo a vedere se si riuscirà nell’intento o se gli aumenti delle multe alla fine arriveranno lo stesso. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso sono a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

