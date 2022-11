Ormai sono diversi giorni che il colosso di Seul ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento stabile di Android 13 a bordo del Samsung Galaxy Z Fold 4 negli Stati Uniti, ma era limitato ai dispositivi iscritti al programma One UI 5.0 Beta. Pochi giorni dopo, la società sudcoreana ha rilasciato l’aggiornamento stabile di Android 13 sul Samsung Galaxy Z Fold 4 in India e Corea del Sud, mentre adesso l’upgrade è stato rilasciato ad alcuni utenti in Europa.

Come riportato da ‘SamMobile‘, la release di Android 13 per il Samsung Galaxy Z Fold 4 viene fornito con la versione firmware F936BXXU1BVK3 in Europa. Anche questa volta l’aggiornamento è attualmente limitato ai dispositivi che eseguivano la versione beta di One UI 5.0. Il pacchetto porta anche la patch di sicurezza di novembre 2022 che corregge quattro dozzine di vulnerabilità della privacy e della sicurezza. L’aggiornamento potrebbe essere rilasciato a tutte le unità di Samsung Galaxy Z Fold 4 in tutta Europa entro i prossimi giorni (se non l’avete ancora ricevuto vedrete che prossimamente potrete accoglierlo anche voi, dovete solo avere un altro po’ di pazienza, non vi chiediamo altro).

Il pacchetto ha un peso di 329,65MB per i beta tester, ma per tutti gli altri l’aggiornamento stabile di Android 13 avrà una dimensione di download di circa 2GB. Se avete un Samsung Galaxy Z Fold 4 e siete iscritti al programma One UI 5.0 Beta, ora potete scaricare l’aggiornamento stabile di Android 13 seguendo il percorso “Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Il produttore asiatico ha lanciato il Samsung Galaxy Z Fold 4 con la One UI 4.1.1 basata su Android 12L pronta all’uso. La società ha anche promesso di rilasciare quattro aggiornamenti del sistema operativo Android sul telefono pieghevole. Ora che ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 13, il device riceverà altri tre aggiornamenti del sistema operativo Android (fino ad Android 16) in futuro.

