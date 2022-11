In tanti in questo periodo continuano a chiedersi quali saranno i tempi necessari affinché ci possa essere una volta per tutte l’uscita dell’aggiornamento iOS 16.2 in Italia. A tal proposito, ci sono indicazioni concrete che ci arrivano direttamente da Bloomberg, precisamente dal noto analista Mark Gurman, secondo cui l’intenzione di Apple sarebbe quella di garantire questo valore aggiunto ai propri utenti entro il mese di dicembre. Non ci sono date specifiche in merito, ma è probabile che l’appuntamento possa essere fissato più o meno a metà mese.

Cosa sappiamo al momento sui tempi di uscita dell’aggiornamento iOS 16.2 in Italia: facciamo il punto della situazione

La settimana che volge al termine è stata caratterizzata dalla distribuzione della beta 3 del pacchetto software, come abbiamo avuto modo di indicare tramite un altro articolo pubblicato nei giorni scorsi. Lecito, dunque, chiedersi come evolveranno le cose nel corso delle prossime settimane per il pubblico interessato. Certo, va detto che il rilascio delle beta stia procedendo non a ritmo spedito, se pensiamo al fatto che siano trascorse diverse settimane dall’esordio ufficiale della prima release parziale.

Tuttavia, questo trend non toglie che il colosso di Cupertino stia lavorando senza sosta per assicurare al pubblico l’aggiornamento iOS 16.2 nel più breve tempo possibile. Ovviamente, in versione stabile e definitiva. Tesi che sono state confermate di recente anche da MacRumors, aspettando che da Apple arrivino riscontri ufficiali in merito.

L’attesa cresce nei confronti dell’aggiornamento iOS 16.2, anche perché tramite il pacchetto software la mela morsicata intende assicurare al pubblico la nuova lavagna bianca di Apple Freeform, senza dimenticare i due widget di Blocco schermo per Sonno e Farmaci, fino ad arrivare alla possibilità di nascondere lo sfondo e le notifiche sul display sempre attivo di iPhone 14 Pro. Contemplando tra le altre cose i miglioramenti delle Attività in diretta.

